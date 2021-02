Mortal Kombat: Trailer entfesselt Martial Arts-Gemetzel – Lange mussten die Fans ausharren, mit kleinen Infobröckchen leben, die immer wieder durchsickerten. Ein neuer Film zu „Mortal Kombat“ sei in der Mache, hieß es. Jahrelang. HBO Max servierte unlängst winzige Teaser und heizte die Erwartungshaltung noch weiter an. Damit ist es nun vorbei, der offizielle Trailer zu „Mortal Kombat“ ist da – und liefert Fanservice der Extraklasse mit vielen bekannten Charakteren und dem zu erwartenden hohen Grad an fiktionaler Gewalt.

Die Marschrichtung geht dabei in Richtung absoluter Lore-Treue – fängt der Trailer doch direkt damit an, wie Eis-Ninja Sub-Zero dem Elitesoldaten Jackson „Jax“ Briggs beide Arme einfriert und ausreißt, während uns Jax’ Kameradin Sonya Blade die Hintergründe erzählt. Genauer gesagt nicht uns, sondern einem neuen Charakter namens Cole Young, der wie die Zuschauer in die Welt von „Mortal Kombat eingeführt wird. Cole trägt das gleiche Geburtsmal wie einige der Helden/Schurken einer fremden Dimension namens Outworld.

Darum jagt ihn der Imperator von Outworld. Es kann nur noch einer helfen: Der Donnergott Lord Raiden nimmt sich Coles an, um ihn auf die Schlacht zwischen unserer Dimension und der „Außerwelt“ vorzubereiten. Denn die plant eine Invasion der Erde …

Neben den bereits genannten Charakteren zeigt uns der Trailer weitere Ikonen dieses Spieluniversums:

So sehen wir einen Mann, der mit Seil und Dolch seine Feinde zu sich zieht und bei dem es sich wohl um den noch nicht untoten Scorpion handeln dürfte – vor und nach seiner Reinkarnation als Geister-Ninja, dazu Kano mit seinem Laser-Auge, Kung-Fu-Ass Liu Kang, Todeshut-Träger Kung Lao, die monströse Zahnersatz-Kandidatin Mileena, Imperator Shao Khan und den vierarmigen Koloss Goro.

HBO Max fährt hier wirklich alles auf, was Fans der Reihe erwarten – deutlich ist dem Erstlingswerk von Neu-Regisseur Simon McQuoid anzumerken (zumindest dem Trailer nach), dass er verstanden hat, welche ikonischen Charaktere und Szenen/Kräfte die einstige simple Prügelspiel-Reihe zum kulturellen Phänomen gemacht haben.

Ob seine Rechnung aufgeht und der Film das Level dieses tollen Trailers halten kann, erleben Bewohner der USA bereits ab dem 16. April im Kino und für begrenzte Zeit im Stream. Wann die deutsche Version der filmischen Schlachtplatte zu uns kommt – und in welcher Form –, darauf werden wir uns noch gedulden müssen.