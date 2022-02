Morbius: Finaler Trailer zum Spider-Man Spin-off – Fans können sich nach einer sehr langen Wartezeit mit einigen Startverschiebungen nun endlich auf Dr. Morbius freuen. Nachdem Comic-Liebhaber mit der „Freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft“ schon reichlich Kinospaß hatten, kommt nun das „Spider-man“-Spin-off. Mit „Morbius“ findet zudem eine weitere fesselnde und zwiespältigste Figur aus dem Marvel-Universum den Weg auf die große Leinwand.

Die Rede ist von Michael Morbius, gespielt von keinem Geringeren als Oscarpreisträger Jared Leto. Was euch mit dem mysteriösen Antihelden erwartet, könnt ihr nun im finalen Trailer sehen. Logischerweise dreht sich in „Morbius“ alles um Dr. Morbius. Der finster anmutende Charakter leidet an einer gefährlichen Blutkrankheit und wagt deshalb ein verzweifeltes Unterfangen.

Potenzial für unterhaltsamen Marvel-Hit

Alles, um sich und auch den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Nachdem das Gegengift zunächst den heilenden Durchbruch zu bringen scheint, verursacht es schon bald mehr Unheil als die Krankheit selbst. Auch mit dem letzten Trailer vor Kinostart zeigt der Kampf von Dr. Michael Morbius, dass es für den Zuschauer im „Spider-Man“-/„Venom“-Spin-off ein überaus unterhaltsames Unterfangen werden könnte.

Wir sind gespannt, wie Sony das alles letztendlich zusammenbringen wird. Neben Jared Leto sind unter anderem auch Matt Smith („Doctor Who“), Tyrese Gibson („Fast & Furious“-Reihe), Adria Arjona („Pacific Rim 2: Uprising“) und Jared Harris („Chernobyl“) zu sehen.

„Morbius“ von Regisseur Daniel Espinosa („Life“, „Safe House“) erscheint diesen Sommer am 31. März 2022 in den deutschen Kinos.