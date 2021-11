Morbius: Deutscher Trailer zu Marvels düsterem Vampir-Antihelden – In den Marvel-Comics, Serien und dem filmischen Universum gibt es nicht nur strahlende Helden und bitterböse Schurken, sondern auch Antihelden. Große Namen wie Venom oder den Punisher kennt man auch als Nicht-Comicleser. In ihrem Schatten gibt es noch einen weiteren, der ein ebenso düsteres Dasein fristet: Dr. Morbius, der gegen seine dunklen Begierden ankämpft. Hier der Trailer zum kommenden Kinoabenteuer: „Morbius“.

In die Haut von Dr. Michael Morbius schlüpft Oskar-Preisträger Jared Leto. Er verkörpert den Arzt, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet und alles geben würde, um endlich geheilt zu sein und den Menschen sein Schicksal zugleich zu ersparen. So macht sich Morbius daran, ein Heilmittel zu suchen, dass nicht nur ihn, sondern auch andere Erkrankte befreien könnte.

Blutdurst und Reißzähne

Doch damit entfesselt er in den Tiefen des Dschungels ein unerwartetes Grauen – denn seine unkonventionelle Heilmethode kreuzt ihn mit etwas Dunklem, Bösem. Etwas, das fledermausartige Sinne hat, fliegen kann und nach Blut lechzt. Nun ist es an Michael, sich gegen das Monster aus dem Abgrund in sich zu wehren oder ihm zu erliegen …

Neben Jared Leto werden in „Morbius“ Matt Smith („Doctor Who“), Adria Arjona („Pacific Rim 2: Uprising“), Jared Harris („Chernobyl“), Al Madrigal („Out of Play – Der Weg zurück“) und Tyrese Gibson („Fast & Furious“-Reihe) zu sehen sein. „Morbius“ läuft am 27. Januar 2022 in den Kinos an.