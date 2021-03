„Monty Python's Flying Circus “ – Film-Tipp – Wer kennt sie nicht, die unsterbliche britische Komikertruppe Monty Python. Nicht nur mit Film-Klassikern wie „Das Leben des Brian“ oder „Die Ritter der Kokosnuss“ hat sie sich in die Herzen der Fans gespielt. Auch mit ihrer kultigen Fernsehserie „Monty Python's Flying Circus“ die in diesem Jahr 50-jähriges deutsches TV-Jubiläum feiert.

Um das gebührend zu feiern, haben capelight pictures besonders attraktiven Fan-Service geliefert und die komplette Kultserie in einer Gesamtbox herausgebracht. Dies in einer von den Pythons autorisierten Fassung und das erstmals in Deutschland komplett in HD restauriert sowie mit deutscher Synchronisation auf Blu-ray und DVD.

„Monty Python’s Flying Circus“ gehört bis heute zu den Vorreitern der Comedy-Serien und war einzigartig, wenn es um diesen knackscharfen, britisch-pechschwarzen Humor ging. Die Show lief von 1969 bis 1974 beim Sender BBC und kam auf insgesamt vier Staffeln mit 45 Folgen. Diese waren vollgepackt mit den kultigen Sketchen der Pytons, die durchzogen waren vom besagten schwarzen Humor, der stellenweise auch gerne ins Surreale abdriften konnte.

In dieser Box könnt ihr nun zum ersten Mal mit deutscher Synchronisation, völlig ungeschnitten und restauriert aus Original-Film- und Videoband-Elementen die Pythons in eurem Heimkino erleben. Das Besondere an dieser Gesamtedition ist daher sicherlich, dass Sketche, von denen seinerzeit einige aus Gründen des Timings, Geschmacks und Urheberrechts bearbeitet worden waren, nun eigens für diese Box in ihrer beabsichtigten Länge wiederhergestellt wurden.

Was Fans zudem interessierten dürfte, ist das Bonusmaterial mit bisher ungesehenen Outtakes, erweiterten Szenen und auf ihre ursprüngliche Länge gebrachten, restaurierten Sketchen: darunter „Ursula Hitler“, „Dennis Moore“, „Das Buch zum Einschlafen“. Außerdem finden sich seltene Promofilme.

Insgesamt kommt die Blu-ray-Box auf sieben Discs und die DVD Edition auf 11 Discs. Diese befinden sich in einem toll aufgemachten Gesamtschuber mit vier in Einzelschubern verpackten Digipaks. Somit stimmt nicht nur der Inhalt, sondern auch das Drumherum macht eine Menge her. Viel mehr muss man zu „Monty Python's Flying Circus - Die komplette Serie“ auch nicht mehr sagen, ist sie doch einfach ein Must-have für alle Python-Fans!

Monty Python's Flying Circus - Die komplette Serie (Capelight Pictures) – VÖ: 26. Mrz. 21