Monsternado: Trailer zum irren neuen Horror-Action-Trashfest – Herrlich abgefahrene und trashige Katastrophenfilme hatten mit beispielsweise den „Sharknado“-Streifen bereits ihre Sternstunden. Doch jetzt gibt es für alle Trashfilm-Fans neues Futter. Denn „Monsternado“ will ein neues Highlight in diesem irren Filmgenre bieten und in Konkurrenz zu „Sharknado“ treten. Doch anstelle von Haien bekommt man es hierbei mit einer Vielzahl an wiederbelebten Urzeitkreaturen zu tun.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr nun im Trailer zum kommenden Horror-Action-Trashfest sehen. „Monsternado“ ist eine Produktion von Uncork'd Entertainment, bekannt für Streifen wie „The Killing Tree“ und „Space Wars: Quest For The Deepstar“. Die Regie hat indes Tyler-James übernommen, der bereits für Trash-Feuerwerke wie „Sky Monster“ und „Dinosaur Prison“ das Ruder in der Hand hatte.

Tödlicher Monster-Wirbelsturm

Das Drehbuch wurde von Derek Miller geschrieben, der vor allem durch Nebenrollen in Fernsehserien wie „The Goldbergs“ oder „Scrubs“ bekannt wurde. Zum Cast gehören unter anderen Danielle Scott („Winnie The Pooh: Blood And Honey“), Michael S. Siegel aus der AppleTV+-Serie „Foundation“, May Kelly („The Killing Tree“) und Lila Lasso („Mary Had A Little Lamb“).

In „Monsternado“ geht es zum berühmt-berüchtigten Bermuda-Dreieck, wo ein katastrophaler Wirbelsturm entsteht. Doch der Tornado bringt mehr mit als nur die Fähigkeit, Gebäude zu zerstören. Er schleudert nämlich zahlreiche prähistorische Monster auf die völlig unvorbereitete Bevölkerung. Die monströse Flut umfasst blutdürstige Megalodons, riesige Pterodactylus, massive Kraken, gigantische Krokodile und weitere Kreaturen, von deren Existenz die Wissenschaft bisher nichts wusste.

Warten auf einen deutschen Release

Diese Kreaturen sind darauf aus, alles und jeden in ihrem Weg zu vernichten. Die Einwohner einer Stadt, die der Tornado verwüstet, müssen gegen diese tödlichen Monster um ihr Leben kämpfen. Zwar sind Air-Force-Jets im Einsatz, doch angesichts des unberechenbaren Verhaltens des Tornados ist unklar, ob das Militär überhaupt in der Lage ist, effektive Hilfe zu leisten.

„Monsternado“ startet übrigens am 14. November 2023 in den USA auf Blu-ray/DVD sowie als Video-on-Demand. Leider gibt es derzeit noch keine Informationen darüber, wann und wie der Film in Deutschland verfügbar sein wird.