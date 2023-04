Monster Man: Splatter-Fest erstmals komplett uncut auf Blu-ray – Fans des Slasher-Genres werden ihn sicherlich kennen, diesen wahrlich abgedrehten Trash-Genre-Kultstreifen „Monster Man – Die Hölle auf Rädern“ aus dem Jahre 2003. Ein ikonischer Film des Regisseurs Michael Davis, der für sein blutiges Splatter-Fest berühmt-berüchtigt wurde. Doch nicht nur das machte den Streifen bei Genre-Fans so beliebt, auch sein derber schwarzer Humor bot einen immensen Unterhaltungswert.

Damals bei seiner Deutschlandpremiere, konnte man diesen wunderbar trashigen Fun-Splatter noch in der Videothek seines Vertrauens uncut bekommen. Doch das ist nun gut zwei Jahrzehnte her, weshalb es jeden Fan dieser irren Slasher-Schlachtplatte überaus erfreuen dürfte, dass „Monster Man – Die Hölle auf Rädern“ nun endlich zum ersten Mal komplett uncut auf Blu-ray erscheint.

Streng limitierten Mediabook-Editionen

Zu verdanken haben wir dies Wicked Vision, die den Kultstreifen nun auch in HD am 25. April 2023 veröffentlichen. Dies dann gleich in drei streng limitierten Mediabook-Editionen zu „Monster Man – Die Hölle auf Rädern“, die sich aber nur bei den Covermotiven unterscheiden. Jede der drei Mediabook-Varianten ist auf gerade einmal 333 Stück limitiert. Enthalten ist darin die Slasher-Schlachtplatte auf Blu-ray aber auch zusätzlich auf DVD.

Obendrein befinden sich in jedem der Mediabooks ein 24-seitiges Booklet zum Film sowie Bonusmaterial wie beispielsweise das Making-of oder Audiokommentare. Wer den wahrlich spaßigen Slasher-Splatter „Monster Man – Die Hölle auf Rädern“ noch nicht kennt: Es ist eine filmische Mischung irgendwo zwischen „Texas Chainsaw Massacre“ und „Jeepers Creepers“ mit einem hohen Humorgrad. Denn der Streifen nimmt sich selbst so gar nicht ernst, was eben für reichlich Kurzweil sorgt.

Darum geht es in „Monster Man“

Plottechnisch geht es in „Monster Man – Die Hölle auf Rädern“ um Adam und Harley, die sich auf dem Weg zu einer Hochzeit in den Süden der USA befinden. Während ihrer Fahrt lesen sie die Anhalterin Sarah auf der Straße auf. Was sie da noch nicht wissen: Das Grauen wartet im Süden, da dort der Monster Man regiert.

Die Einheimischen dort wissen natürlich vom Monster Man, wurden diese von dem Ungeheuer mit dem Monster Truck doch bereits zuhauf um das eine oder andere Körperteil erleichtert. Doch nun drohen auch Adam, Harley und Sarah, dem Fiesling direkt in die Arme zu laufen.

