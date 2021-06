Monster Hunter: Neuer Trailer zum Fantasy-Actionthriller – Nicht mehr lange, und im Kino wird monstermäßig die Sau rausgelassen. Denn mit „Monster Hunter“ gibt es die geballte Ladung Action und Fantasy. Wer die gleichnamige Videospielreihe von Publisher Capcom kennt, wird ungefähr erahnen können, was in dieser Verfilmung los sein wird.

Alle anderen können sich jetzt mit dem neuen Trailer zu „Monster Hunter“ überzeugen. Denn keine Geringere als „Resident Evil“-Star Milla Jovovich hat hier die Hauptrolle übernommen. Im Film geht es um eine Welt, die sich hinter der unseren verbirgt. In dieser leben allerhand gefährliche und mächtige Monster. Die wissen mit aller Gewalt und Grausamkeit ihre Heimat zu verteidigen.

Durch einen plötzlichen Sandsturm wird Captain Artemis indes samt ihrer Einheit in eben diese Monsterwelt geschleudert. Von jetzt auf gleich sehen sich die Soldaten mit den Ungetümen konfrontiert, die noch dazu immun gegen ihre Waffen sind. Damit beginnt ein aufreibender Kampf ums Überleben für die gestrandete Truppe.

Wilde Monster-Jagd

Gut, dass sie dort auf einen mysteriösen Hunter treffen, der mit seinen einzigartigen Fähigkeiten den Monstern die Stirn bieten kann. Während Captain Artemis langsam Vertrauen zu dem Hunter aufbaut, entdeckt sie, dass er Teil einer Gruppe ist. Kurzum schließt sie sich mit ihren Soldaten der Gruppe an, um diese mysteriöse Welt vor ihrer Zerstörung zu retten.



Mit „Monster Hunter“ wartet ein Blockbuster im Kino, der euch einen topp besetzten Fantasy-Actionthriller mit reichlich Potenzial zu bester Monster-Unterhaltung servieren möchte. Neben Milla Jovovich gehören Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman und Ron Perlman zum Cast. „Monster Hunter“ startet hierzulande bereits am 1. Juli 2021 in den Kinos.