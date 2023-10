Monarch: Legacy of Monsters

Monarch: Legacy of Monsters: Trailer zur gigantischen Monster-Serie – Apple TV+ und die kreativen Köpfe hinter der Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ haben endlich den lang erwarteten Trailer der Serie veröffentlicht. Die Serie ist im Sci-Fi-Drama-Genre angesiedelt und nimmt ihre Inspiration aus dem Monsterverse, das von Legendary Entertainment geschaffen wurde. Der Startschuss für die ersten beiden Episoden der Serie fällt am 17. November 2023, mit einer neuen Episode, die jeden Freitag bis zum 12. Januar 2023 veröffentlicht wird.

Die Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ verspricht nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch einen Star-gespickten Cast. Neben Kurt Russell und Wyatt Russell sind auch Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe und weitere Schauspieler in wichtigen Rollen zu sehen. „Monarch: Legacy of Monsters“ nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise, die nach dem katastrophalen Konflikt zwischen Godzilla und anderen Titanen einsetzt.

Dieser Konflikt hatte San Francisco verwüstet und die Menschheit über die Existenz von Monstern aufgeklärt. In dieser packenden Saga verfolgen zwei Geschwister die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Familie und deren Verbindungen zur Organisation Monarch. Ihre Reise bringt sie schließlich zu Army-Offizier Lee Shaw, dargestellt von Kurt und Wyatt Russell, der sowohl ein Verbündeter als auch eine potenzielle Gefahr für Monarch sein könnte.

Ein Blick in das Monsterverse von Legendary

Die Geschichte ist nicht nur in der Gegenwart angesiedelt, sondern springt auch zurück in die 1950er Jahre, als die Organisation Monarch gegründet wurde. Chris Black und Matt Fraction, die für Serien wie „Severance“ und „Hawkeye“ bekannt sind, haben die Serie entwickelt. Matt Shakman, bekannt für seine Arbeit an „WandaVision“, führt bei den ersten beiden Episoden Regie.

Das Monsterverse von Legendary ist ein komplexes Netzwerk von Geschichten, das einige der bekanntesten Monster der Popkultur vereint. Angefangen hat alles mit „Godzilla“ im Jahr 2014, und seitdem sind Filme wie „Kong: Skull Island“ und „Godzilla vs. Kong“ hinzugekommen. Das Franchise hat bereits fast zwei Milliarden Dollar eingespielt und wird mit dem nächsten spannenden Kapitel „Godzilla x Kong: The New Empire“ fortgesetzt.

„Monarch: Legacy of Monsters“ verspricht, ein weiteres aufregendes Kapitel im Monsterverse von Legendary zu sein, das sowohl neue als auch eingefleischte Fans der Reihe ansprechen wird. Die Serie bietet eine einzigartige Mischung aus Drama, Sci-Fi-Elementen und natürlich jeder Menge gigantischer Monster.