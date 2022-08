„Mit stählerner Faust“ – Film- Tipp – Er ist einer dieser unvergessenen Action-Heros, diese muskelbepackte Brüsseler Kampfmaschine. Sein Name ist Jean-Claude Van Damme, ein Mann, der sich bei seinen Fans in all den Jahren einen Namen gemacht hat. Er gehört definitiv zu jener Männerriege, die in einem Atemzug mit den 80ern oder Kampf- und Actionfilmen genannt wird. Einer seiner Action-Klassiker ist unbestritten „Mit stählerner Faust“ aus dem Jahre 1990.

Die Nummer mit dem Undercover-Cop, der im Knast eingeschleust auf seinen Erzfeind trifft, ist knallhart, mitreißend und bietet aufwühlende Action. Es ist vor allem einer der düstersten Streifen mit Van Damme. Den bei den Fans so beliebten „Mit stählerner Faust“ gibt es nun für alle Heimkino-Freunde und Sammler in einem Mediabook als 2-Disc Limited Collector's Edition.

Neben dem Film auf Blu-ray und DVD beinhaltet dieses Mediabook wie bei Capelight Pictures üblich ein 24-seitiges Booklet. Zudem gibt es tolles Bonusmaterial mit dem Audiokommentar von Regisseur Deran Sarafian, einem exklusiven Interview mit Cynthia Gibb sowie Interviews mit Patrick Kilpatrick und Art LaFleur. Natürlich dürfen der originale US-Kinotrailer sowie der deutsche Kinotrailer nicht fehlen.

Brutale Knast-Action

Für Fans ist dieses Mediabook daher ein mehr als guter Griff. Aber auch wer „Mit stählerner Faust“ nicht kennt, aber auf knallharte Action der 90er steht, wird hier großen Spaß finden können. Um euch den Streifen noch mal in Erinnerung zu rufen, nachfolgend der Plot von „Mit stählerner Faust“: Im Mittelpunkt steht der Undercover-Cop Louis Burke. Sein neuester Auftrag ist zugleich der schwerste in seiner Polizisten-Laufbahn.

Er muss nämlich mysteriöse Häftlingsmorde aufklären. Dafür mischt er sich undercover unter die Häftlinge im Hochsicherheitstrakt. Getarnt als Schwerverbrecher versucht er in einem Netz aus Korruption und Gewalt, Licht in die dunklen Machenschaften seiner Mitinsassen zu bringen. Dabei kommt er einem Verbrecherring auf die Spur, der vor nichts zurückschreckt. Jetzt wird es Zeit, aus dem Knast zu fliehen – doch ihm stellen sich Horden von schwerstkriminellen Häftlingen in den Weg. Und dann ist da noch Serienkiller „The Sandman“, der mit Louis Burke noch eine Rechnung offen hat.

„Mit stählerner Faust“ 2-Disc Limited Collector's Edition – Mediabook

(Capelight Pictures) – VÖ: 26. Aug. 22