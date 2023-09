Horror-Schocker erscheint erstmals in Deutschland

Mit sechsjähriger Verspätung: Horror-Schocker erscheint erstmals in Deutschland – Horror-Fans dürfen sich auf einen Gruseltrip freuen, der sich lange Zeit gelassen hat, in Deutschland zu erscheinen. Es geht um den Horror-Schocker „Terrified“ aus dem Jahre 2017, der unter Genrekennern zu den Horror-Geheimtipps zählt. Der Streifen aus Argentinien erscheint nun nach geschlagenen sechs Jahren pünktlich zu Halloween endlich hierzulande – und das komplett uncut.

Im Gruselschocker „Terrified“ sorgt eine Reihe blutiger, übernatürlicher Vorfälle ein ganzes Viertel in Buenos Aires in Angst und Schrecken. Das Schrecken umfasst nicht nur schwebende Körper, sondern auch zum Leben erwachte Tote. Der Auslöser ist eine böse Macht, die sich vom Leid und Schmerz der Bewohnerinnen und Bewohner ernährt. Drei Forscher für paranormale Phänomene und ein vor der Rente stehender Polizeikommissar gehen der Anomalie auf den Grund und begeben sich dabei selbst in Lebensgefahr.

Einer der furchteinflößendsten Filme

Inszeniert wurde „Terrified“ von Regisseur Demián Rugna („When Evil Lurks“, „Satanic Hispanics“). Er erschuf einen Genrestreifen, dem man nach dessen Premiere nachsagte, einer der furchteinflößendsten Filme des Jahres gewesen zu sein. Zudem sei „Terrified“ ein Meilenstein für das argentinische Genrekino. Das sahen auch unzählige Kritiker und Fans außerhalb Lateinamerikas so, weshalb „Terrified“ bis heute als Horror-Geheimtipp jenseits der großen Hollywood-Horror-Blockbuster gehandelt wird.

Da der Film bis dato weder in den deutschen Kinos noch im Heimkino erschien, darf man sich endlich auf den Streaming- und Heimkino-Release freuen. Demnach erscheint „Terrified“ am 1. Oktober 2023 auf den einschlägigen Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video und am 20. Oktober 2023 im Mediabook inklusive DVD und Blu-ray.

