Mit nur einem Film: Bruce Willis verdiente gigantische Summe – Mittlerweile befindet sich die Hollywood-Legende und Action-Ikone Bruce Willis im Ruhestand. Denn der Schauspieler hat sich bekanntlich aufgrund seiner unheilbaren frontotemporalen Demenz aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. In den vergangenen Jahren versuchte er noch so viele Filme wie möglich zu drehen, um so gut wie möglich der Familie noch finanziell etwas bieten zu können.

Doch waren seine letzten Filme lediglich kleinere B-Movies in denen er auch keine Hauptrolle mehr innehatte. Blickt man aber auf seine gesamte Schauspielkarriere zurück, dürfte seine Familie auch in Zukunft keine finanziellen Probleme haben. So prägte Bruce Willis mit den „Stirb langsam“-Filmen ein ganze Genre. Und trotz der „Stirb langsam“-Welterfolge ist der mit Abstand größte und vor allem profitabelste Film von Willis ein Horrorfilm.

Horrorfilm sorgte für Rekordeinnahmen

Die Rede ist von „The Sixth Sense“, der zu den ertragreichsten Streifen Hollywoods aller Zeiten zählt. So hatte der Gruselfilm von Regisseur M. Night Shyamalan damals bei einem recht geringen Budget von 40 Millionen US-Dollar, zuzüglich 25 Millionen an Marketingkosten, unglaubliche 672,8 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Megaerfolg von „The Sixth Sense“ sorgte auch bei Bruce Willis für einen Geldregen.

Und mehr noch, mit nur diesem einen Film verdiente Willis so viel wie kein anderer Schauspieler – bis heute. Dabei war es nicht mal seine verhältnismäßig geringe Gage von 14 Millionen Dollar. Schaut man diesbezüglich auf die Spitzenverdiener sind es aktuell Robert Downey Jr. für seine Rolle in „Captain America 3“ sowie Will Smith in „King Richard“, wofür sie jeweils 40 Millionen an Gage kassierten. Getoppt wird dies nur von Dwayne Johnson der angeblich für den kommenden Streifen „Red One“ ganze 50 Millionen Dollar an Gage einstreichen soll.

Trotz des Trios bleibt der Rekord bei Bruce Willis in Bezug auf die Gesamteinnahmen. Denn für „The Sixth Sense“ lies sich Willis auch am Gewinn beteiligen. Und das wiederum brachte ihm bis heute Einnahmen von rund 114 Millionen Dollar ein. Eine Summe, die bisher kein anderer Schauspieler aus einem einzigen Film ziehen konnte.

Quelle: filmstarts.de