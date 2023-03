Illegales Streaming-Portal wegen Urheberrechtsverstößen abgeschaltet – Auch wenn man heutzutage ein Überangebot an legalen Streaming-Diensten mit Branchengiganten wie beispielsweise Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ hat, boomt das illegale Streaming weiterhin. Für eine Größe im illegalen File-Hosting ist nun aber Schluss.

So hat nun in einer Pressemitteilung eine Anti-Piraterie-Koalition, namentlich die „Alliance for Creativity and Entertainment“ (ACE), verkündet, das es ihr gelungen sei, das illegale Streaming-Portal Streamz abzuschalten. Ein großer Coup im Kampf gegen illegale Anbieter von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Denn Streamz mit Sitz in Nordrhein-Westfalen war kein kleiner Fisch, wenn es um das illegale Anbieten urheberrechtlich geschützter Inhalte ging.

Über 75.000 Filme sowie 15.000 Episoden von TV-Serien illegal gehostet und gestreamt

So soll der illegale Filehosting-Dienst seit seinem Start im Jahre 2019 über 75.000 Filme sowie 15.000 Episoden von TV-Serien illegal gehostet und gestreamt haben. Ganze sieben Millionen Besuche soll es monatlich auf die Seite gegeben haben. Laut ACE soll ein Drittel des Traffics auf der Seite aus Deutschland stammen, gefolgt von den USA, Großbritannien, Schweiz sowie Ungarn.

Streamz wurde hierbei von über 60 Websites dazu genutzt, illegal und somit ohne Erlaubnis, urheberrechtlich geschützte Inhalte anzubieten. Jan van Voorn, Executive Vice President und Global Content Protection Chief der Motion Picture Association und Leiter von ACE äußerte sich zur Streamz-Abschaltung wie folgt:

„Wir werden Pirateriedienste aller Art ins Visier nehmen, um die globale Kreativwirtschaft zu schützen.“

„Die Abschaltung von Streamz ist ein erneuter Beweis dafür, dass niemand im Ökosystem der Inhaltspiraterie – ob Streaming-Dienst, Video-Streaming-Host oder irgendetwas dazwischen – über dem Gesetz steht. […] Wir werden Pirateriedienste aller Art ins Visier nehmen, um die globale Kreativwirtschaft zu schützen.“

Im Falle der Abschaltung von Streamz arbeitete die Anti-Piraterie-Koalition mit dem renommierten deutschen Filmstudio Constantin Film zusammen. Philipp Wohlfrom, Executive Vice President International Licensing und Head of Anti-Piracy bei Constantin Film, zeigte sich ebenfalls zufrieden:

„Diese Aktion ist ein großer Erfolg für die Rechteinhaber in Deutschland und auf der ganzen Welt, und wir sind stolz darauf, mit der ACE zusammenzuarbeiten, um ihre laufenden Bemühungen zum Schutz des Urheberrechts und zur Bekämpfung der Piraterie zu unterstützen.“

Quelle: golem.de