Mit einigen Änderungen und alten Bekannten: "Das Supertalent" kehrt ins TV zurück – Nach rund zwei Jahren Sendepause soll die Casting-Show "Das Supertalent" wieder ins TV zurückkehren. Mit dem Comeback gehen jedoch einige Änderungen einher – so etwa, dass das Format nun nicht mehr im Herbstprogramm zu sehen sein wird, sondern bereits Anfang 2024 ausgestrahlt werden soll. Die Sendung wird außerdem komplett vorproduziert, weshalb auch das Finale nicht live übertragen werden kann.

Die ersten Aufnahmen sollen noch im Dezember stattfinden, nun aber nicht mehr in einem Theatersaal, sondern in den Kölner MMC Studios. Die lediglich sechs Vorrunden sind für den Zeitraum vom 7. bis 11. Dezember angesetzt, das Finale wird am 15. Dezember aufgezeichnet.

Da der Sender RTL aus "produktionstechnischen Gründen" auf eine Live-Übertragung verzichtet, wird zum ersten Mal in der Geschichte des Formates nicht das Fernsehpublikum per Telefon-Voting den Sieger küren.

Wie genau der Gewinner stattdessen ermittelt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Dafür aber, dass erneut die Jury-Veteranen Dieter Bohlen und Bruce Darnell dabei sein werden, nachdem die letzte Staffel im Herbst 2021 noch ohne die beiden Urgesteine hatte auskommen müssen. Seinerzeit hatte Ex-Senderchef Henning Tewes von der Zusammenarbeit mit Bohlen Abstand genommen, um seinem Sender ein seriöseres und familienfreundlicheres Image zu verleihen.

Letzten Endes sollte die 15. Staffel – nicht zuletzt auch wegen der von Corona gebeutelten komplett neuen Jury – die schwächsten Quoten aller Zeiten einfahren.

Insofern ist es nur naheliegend, dass man mit der Rückkehr von Bohlen und Darnell wieder an alte Erfolge anknüpfen möchte. Ihnen zur Seite stehen die Profitänzerin Ekaterina Leonova und der "Dancing Star 2023" Anna Ermakova.

Quellen: wunschliste.de , dwdl.de