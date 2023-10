Mit 77 Jahren: Sylvester Stallone kehrt als Superheld zurück – Wie sagt man so schön: Man ist so alt, wie man sich fühlt. In Bezug auf Sylvester Stallone scheint der sich jung genug für eine weitere Runde Superhelden-Action zu fühlen. Denn mit 77 Jahren wird Stallone erneut vor der Kamera stehen, um in der Fortsetzung des Amazon-Films „Samaritan“ mitzuwirken. Der erste „Samaritan“-Film machte durch sein ungewöhnliches Konzept auf sich aufmerksam.

Es handelt sich um die Geschichte eines Superhelden, der nach einem gewaltigen Kampf gegen seinen Erzfeind Nemesis von der Bildfläche verschwand. Jahrzehnte später taucht der totgeglaubte Superheld wieder auf. Obwohl der Film in einigen Teilen als stereotyp kritisiert wurde, konnte er durch seine Starbesetzung und einige überraschende Wendungen viele Zuschauer dennoch begeistern.

Fortsetzung trotz gemischter Kritiken

Die Kritiken waren gemischt, aber die Zuschauerwertung lag bei 71 Prozent, was höchstwahrscheinlich auf Stallones Mitwirken zurückzuführen ist. Jedenfalls hat Amazon aufgrund des anfänglichen Erfolgs nun beschlossen, eine Fortsetzung zu „Samaritan“ in Auftrag zu geben. Bragi F. Schut, der das Drehbuch für den ersten Teil schrieb, wird ebenfalls am zweiten Film beteiligt sein.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der ursprüngliche Regisseur Julius Avery wieder an Bord sein wird. Für Fans könnte die Fortsetzung eine direkte Fortführung der ursprünglichen Handlung sein, inklusive eines vielversprechenden Handlungstwists, der sich im ersten Teil angedeutet hat. Bezüglich „Samaritan 2“ ist aber noch unklar, in welchem Umfang Sylvester Stallone wieder zurückkehren wird.

Hauptrolle oder Gastauftritt?

Noch steht nämlich nicht fest, ob er abermals die Hauptrolle übernehmen wird – oder ob es nur ein Gastauftritt werden wird. Aktuell hat Stallone nämlich einen recht vollen Terminkalender mit Projekten wie „Cliffhanger 2“. Wer den ersten „Samaritan“-Film noch nicht gesehen hat, kann dies über Amazon Prime Video tun. Der Film steht dort im Abonnement zur Verfügung und dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die an einer weniger konventionellen Superheldengeschichte interessiert sind.

