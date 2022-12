Mission: Impossible: Irres Stunt-Special von Tom Cruise – Das Jahr 2022 war mit dem Kino-Blockbuster „Top Gun: Maverick“ ein gigantisches für Hollywood-Legende Tom Cruise. Und auch 2023 könnte ihm einen ähnlichen großen Erfolg bescheren. Schließlich steht mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ endlich der siebte Teil eines der erfolgreichsten Kino-Franchises an.

Natürlich wieder mit Tom Cruise in seiner Rolle als Superagent Ethan Hunt. Bereits der Trailer zeigte mit seinem bombastischen Action-Material, dass man auch in der Fortsetzung dem Franchise-Credo „höher, schneller, weiter“ treu bleibt. Mittendrin Tom Cruise, der auch in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ einmal mehr seine spektakulären Stunts ganz ohne CGI oder Stunt-Doubles selbst ausführt.

Gerade in der „Mission: Impossible“-Reihe hatte der Hollywood-Star schon so einige irre Stunts hingelegt. Man erinnere sich nur an den Sprung über einen hunderte Meter großen Abgrund in den berühmten Felswänden des Dead Horse Point in Utah. Oder seine waghalsige Kletteraktion am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Natürlich haut Tom Cruise auch in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ irre Stunts raus.

So zu sehen in einem atemberaubenden Stunt-Special zum neuen Teil, wo Cruise einen unglaublichen Motorrad-Stunt vollführt. Ja, auch der siebte Teil wird in puncto Action und Stunts Vollgas geben, weshalb sich alle Fans auf den Nachfolger freuen dürfen. Neben Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt sind übrigens auch wieder mit von der Partie: Simon Pegg als Benji Dunn, Ving Rhames als Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson in der Rolle von Agentin Ilsa Faust.

Außerdem gehören wieder zum Cast: Vanessa Kirby und Angela Bassett, denen sich die Franchise-Neuzugänge Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham sowie Greg Tarzan Davis anschließen. Zieht euch also das irre Stunt-Special rein, um die Wartezeit zu verkürzen, und merkt euch schon mal den Kinostart von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ am 13. Juli 2023 dick im Kalender vor.