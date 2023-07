„Mission: Impossible“ – Film-Tipp – Immer weiter geht es mit einer der beliebtesten Action-Franchises: „Mission: Impossible“. Gleiches gilt für Tom Cruise als Superagent Ethan Hunt, der „noch“ nicht in Rente geschickt wird. Denn aktuell können sich Fans des explosiven Spektakels über den neuesten, nunmehr siebten Teil „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ in den deutschen Kinos freuen.

Passend zum Auftakt des zweiteiligen Finales der „Mission: Impossible“-Reihe gibt es nun für das Heimkino alle Filme der Reihe als limitierte Steelbooks im neuen Line-Look in 4K UHD. Das ist für alle Fans natürlich ein Leckerbissen, sich alle Teile in bester und schärfster 4K UHD-Bildqualität noch mal ansehen zu können.

Alleine schon wenn man an all die wilden Szenen voller Action, waghalsiger Stunts und beeindruckender Kulissen denkt, die einem in mittlerweile 27 Jahren präsentiert wurden. Sicherlich hätte niemand damals 1996 mit dem ersten Film „Mission: Impossible“ von Regisseur Brian De Palma und mit Schauspielikone Tom Cruise gedacht, welch gigantische Franchise das Ganze werden würde.

Auch wenn „Mission: Impossible 2“ nicht ganz mit den anderen Filmen mithalten konnte, umso fulminanter und beliebter zeigten sich in der Folge die Teile „Mission: Impossible 3“, „Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ und ganz besonders „Mission: Impossible – Rogue Nation“ und „Mission: Impossible – Fallout“, die das Thema Action und Spannung noch mal auf eine neue Qualitätsstufe heben konnten.

Für das Heimkino hat man nun jedenfalls allen Filmen der „Mission: Impossible“-Reihe den gebührenden Rahmen gegeben: mit den limitierten Steelbooks im neuen Line-Look in 4K UHD. Alle toll aufgemachten Steelbooks enthalten übrigens neben der UHD Version obendrein eine Blu-ray- sowie eine Bonus-Disc. Die Steelbooks sind natürlich auch perfekt für all jene, die eine der besten, wenn nicht die beste Action-Reihe aller Zeiten bisher verpasst haben.

Wie alles begann

Und für alle mit Nachholbedarf blicken wir zum Ende noch mal zurück. Dorthin, wo alles für Ethan Hunt und sein Team begann, zurück ins Jahr 1996 mit dem ersten Streifen „Mission: Impossible“. Tom Cruise spielt dort erstmals die ikonische Figur Ethan Hunt. Er ist ein Geheimagent, der unter Verdacht steht, am Tod seines Spionageteams schuld zu sein. Seine Flucht vor den Auftragskillern der Regierung ist ein einziger Adrenalinstoß. Unaufhaltsam versucht Hunt, seinen Verfolgern immer einen Schritt voraus zu sein … und entdeckt so die schockierende Wahrheit.

