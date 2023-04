Mission: Impossible 7: Überwältigend lange Schnittfassung des Action-Blockbusters – Ohne Frage gehört die „Mission: Impossible“-Filmreihe zu den besten Action-Franchises der Filmgeschichte. Gerade mit Blick auf den letzten Teil „Mission: Impossible 6 – Fallout“, sprechen Fans und Kritiker doch vom besten Action-Film der letzten Jahre. Am 13. Juli 2023 startet nach einer fünfjährigen „Ethan Hunt“-Durststrecke endlich der neue Teil „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ in den Kinos.

Der siebte Teil hat sich dabei zum Ziel gesetzt, der eh schon berühmt-berüchtigten Action sowie den atemberaubenden Stunts noch mal einen drauf zu setzen. Generell hat sich Regisseur Christopher McQuarrie vorgenommen, alles bisher Dagewesene zu toppen. Auch was die Filmlänge betrifft, ist der siebte Teil doch bereits von Anfang an als Zweiteiler ausgelegt worden. Doch bereits „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ soll eine überwältigend lange Schnittfassung vorweisen.

Eine Laufzeit von über drei Stunden

So wurde Tom Cruise Rückkehr als IMF-Agent Ethan Hunt vor ein paar Wochen bei einer Testvorführung gezeigt. Dabei kam heraus, dass „Dead Reckoning Teil eins“ eine Laufzeit von über drei Stunden aufwies. Auch wenn da natürlich noch ordentlich von den Filmeditoren Hand angelegt werden wird, ist jetzt schon klar, dass das Actionspektakel ein langer Filmspaß werden wird. Der bis dato längste Film der Reihe war „Mission: Impossible – Fallout“ der auf eine Gesamtspielzeit von 147 Minuten kam.

Die werden fast sicher mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ noch mal gerissen. Auch wenn Bob Bakish, der Präsident von Paramount Global sagte, dass der Film bei der Testvorführung noch zu lang gewesen sei und gekürzt werden müsse, wird man wahrscheinlich doch knapp an der Drei-Stunden-Marke kratzen. Bakish zu seinen ersten Eindrücken nach der Testvorführung:

„Es ist ein wie eine echte Achterbahn mit Nervenkitzel. Und Tom, er ist sehr gut.“

„Ich habe nicht den ganzen M:I-7 gesehen, aber ich habe viel davon gesehen. Wir hatten erst letzte Woche unsere erste Testvorführung mit einem Publikum und die Zuschauer waren aus dem Häuschen. Und er ist immer noch zu lang, sie müssen ihn noch kürzen. Aber der Film ist verrückt. Es ist ein wie eine echte Achterbahn mit Nervenkitzel. Und Tom, er ist sehr gut.“

Wie lang der Action-Spaß am Ende auch werden wird, sicher ist, dass man mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ in diesem Jahr eines der Action-Highlights des Kinojahres zu sehen bekommen wird. Denn das Franchise bleibt definitiv seinem Credo „höher, schneller, weiter“ treu – und zeigte bereits jetzt schon mit dem Trailer oder den Stunt-Specials bombastisches Action-Material.

Im siebten Teil erwarten Fans nicht nur außergewöhnliche Schauplätze, sondern einmal mehr auch geniale Hightech-Gadgets, reichlich Spannung und natürlich neue waghalsige Stunts von Tom Cruise. Naben Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt sind in „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ ebenfalls wieder mit von der Partie: Simon Pegg als Benji Dunn, Ving Rhames als Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson in der Rolle von Agentin Ilsa Faust.

Außerdem gehören wieder zum Cast: Vanessa Kirby und Angela Bassett, denen sich die Franchise-Neuzugänge Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham sowie Greg Tarzan Davis anschließen.

Merkt euch also den 13. Juli 2023 dick im Kalender vor, wenn „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ in den deutschen Kinos erscheint.

Quelle: filmfutter.com