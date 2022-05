Mission: Impossible 7: Trailer zum neuen Action-Blockbuster – Rund geschlagene vier Jahre ist es schon her, dass Ethan Hunt in „Mission: Impossible 6 – Fallout“ das letzte Mal die Kinos zum Beben brachte. Bis der siebte Teil „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ des fulminanten Action-Franchises erscheint, dauert es allerdings noch eine ganze Weile.

Dafür gibt es jetzt zumindest den brandneuen Trailer zu Superagent Ethan Hunt und dessen neuen Mission Impossible zu bestaunen – und der hat es in sich! Die lange Wartezeit hat sich nach Sichtung des Trailers zum ersten Teil von „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ gelohnt. Denn das Franchise bleibt hierbei seinem Credo „höher, schneller, weiter“ treu – und zeigt bombastisches Action-Material.

Tom Cruise in seiner Paraderolle

Im siebten Teil erwarten Fans nicht nur außergewöhnliche Schauplätze, sondern einmal mehr auch geniale Hightech-Gadgets, reichlich Spannung und natürlich neue waghalsige Stunts von Tom Cruise. Naben Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt sind in „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ ebenfalls wieder mit von der Partie: Simon Pegg als Benji Dunn, Ving Rhames als Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson in der Rolle von Agentin Ilsa Faust.

Außerdem gehören wieder zum Cast: Vanessa Kirby und Angela Bassett, denen sich die Franchise-Neuzugänge Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham sowie Greg Tarzan Davis anschließen.

Inszeniert wurde die siebte Mission Impossible von Christopher McQuarrie. „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ erscheint am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos.