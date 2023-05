Mission Impossible 7: Laufzeit bestätigt längsten Teil der Action-Reihe – Mit großen Schritten schreitet der Action-Blockbuster des Jahres auf uns zu. Die Rede ist natürlich von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“, dem heiß erwarteten neuen Teil der spektakulären Action-Reihe mit Hollywood-Ikone Tom Cruise. Bereits die Trailer zum Kino-Highlight zeigten, dass auch im siebten Teil waghalsige Stunts, Spannung und Spektakel auf dem Programm stehen.

Nun wurde bekannt, dass sich Fans auf eine satte Laufzeit freuen dürfen. Demnach kommt „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ auf ganze 156 Minuten – und das ohne die Credits. Somit ist der kommende Teil auch die längste „Mission: Impossible“ der Reihe, ist er noch mal neun Minuten länger als der Vorgänger „Fallout“ aus dem Jahre 2018.

Das ist Teil eins des großen Franchise-Finales

Genügend Zeit also für Superagent Ethan Hunt und sein IMF-Team, die Welt im ersten Teil des großen Franchise-Finales zu retten. Diese Zeit werden sie auch benötigen, denn die letzte Mission wird zugleich auch ihre Gefährlichste. Ethan Hunt und Co. sollen nämlich eine furchterregende neuartige Waffe aufspüren, welche die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in die falschen Hände gerät.

Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Neben Tom Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt darf man sich auch in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ auf Simon Pegg als Benji Dunn, Ving Rhames als Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson in der Rolle von Agentin Ilsa Faust freuen.

Interessante Neuzugänge für Teil 7

Ebenfalls wieder mit dabei sind Vanessa Kirby und Angela Bassett wohin gehend sich Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham sowie Greg Tarzan Davis dem Franchise als Neuzugänge anschließen. Notiert euch also den 13. Juli 2023 dick im Kalender. Denn dann erscheint „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ von Regisseur Christopher McQuarrie in den deutschen Kinos.

