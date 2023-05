Mission: Impossible 7: Finaler Trailer zum Action-Blockbuster des Jahres – Mit großen Schritten rückt eines der Filmhighlights 2023 schlechthin immer näher. Die Rede ist von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“, dem siebten Film der Action-Erfolgsreihe um Superagent Ethan Hunt, gespielt von Hollywood-Ikone Tom Cruise. Dass mit dem nächsten Film des ikonischen Franchise einmal mehr das Kino zum Beben gebracht wird, kann man nun im frisch veröffentlichten finalen Trailer sehen.

Denn diese Bewegtbilder haben es in sich, zeigen sie doch, dass es abermals herrlich wild zugehen wird. Da sind irre Action, waghalsige Stunts und Spannung bis zum Anschlag garantiert, wenn Ethan Hunt und seine Crew in eine neue Mission Impossible gehen. Wenn „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ das im Trailer Gezeigte auf seine gesamte Laufzeit ausweiten kann, haben wir es hier mit dem Action-Blockbuster des Jahres zu tun, so wie es im letzten Jahr Tom Cruise mit „Top Gun: Maverick“ gelang.

Darum geht es in „Dead Reckoning Teil 1“

Denn bereits jetzt ist es so gut wie sicher, dass das beliebte Action-Franchise sich auch im neuen Teil treu bleibt und sich ganz auf sein Credo „höher, schneller, weiter“ fokussiert. Plottechnisch starten Ethan Hunt und sein IMF-Team ihre bisher gefährlichste Mission: Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät.

Während die Zukunft und das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen und die dunklen Mächte aus Ethans Vergangenheit ihn wieder einzuholen drohen, beginnt ein tödlicher Wettlauf um den gesamten Globus. Im siebten Teil erwarten Fans nicht nur außergewöhnliche Schauplätze, sondern einmal mehr auch geniale Hightech-Gadgets, reichlich Spannung und natürlich neue waghalsige Stunts von Tom Cruise.

Starbesetzter Cast um Tom Cruise

Neben Cruise in seiner Paraderolle als Ethan Hunt sind in „Mission: Impossible – Dead Reckoning“ ebenfalls wieder mit von der Partie: Simon Pegg als Benji Dunn, Ving Rhames als Luther Stickell sowie Rebecca Ferguson in der Rolle von Agentin Ilsa Faust. Außerdem gehören wieder zum Cast: Vanessa Kirby und Angela Bassett, denen sich die Franchise-Neuzugänge Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham sowie Greg Tarzan Davis anschließen.

Inszeniert wurde die siebte Mission Impossible von Christopher McQuarrie. „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ erscheint am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos.