Autor: Bernhard Trecksel

Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss: Trailer zum neuen gelben Spaß – Für Fans der quietschgelben, kultigen Schurkenhelfer aus den „Ich – Einfach unverbesserlich“-Filmen gibt es gute Neuigkeiten. Die Minions brechen zu ihrem zweiten animierten Solo-Abenteuer in den Kinos auf. Schon in diesem Sommer wird „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ anlaufen und einen ersten Trailer findet ihr im Anschluss.

Kevin, Stuart und Bob sind zurück. In den 70er Jahren haben sie gegen Ende ihres ersten Filmabenteuers aus dem Jahr 2015 den Superschurken Gru kennengelernt, um in ihm den Meister zu finden, nach dem sie immer gesucht haben und dem sie dienen dürfen. In „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ braucht Gru seine Minions besonders dringend.

Denn er ist noch ein Knirps, dem die gelbe Chaostruppe kräftig unter die Arme greifen muss. „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ schickt die Minions also in die psychedelische Flower-Power-Epoche, was soll da schon schiefgehen?

Einmal mehr wird Gru natürlich von der deutschen Synchronlegende Oliver Rohrbeck gesprochen (Justus Jonas aus „Die drei ???“). Regisseur des Ganzen war erneut wie beim Erstling Kyle Balda, der auch mit „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ Erfahrungen im Genre sammeln konnte. Kinostart von „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ ist der 9. Juli 2020.