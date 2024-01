Minecraft: Gaming-Hit wird verfilmt – „Minecraft“, eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten, nimmt in diesem Jahr einen neuen Weg von der digitalen Welt zur großen Leinwand. Mit mehr als 238 Millionen verkauften Exemplaren bis April 2021, ist das Franchise längst ein Phänomen in der Gaming-Welt. Nun soll dieser Erfolg in einem actionreichen „Minecraft“-Film fortgesetzt werden, der die Vorfreude unter Gamern und Filmfans gleichermaßen anfacht.

Die filmische Umsetzung von „Minecraft“ verspricht, die Fans in eine Welt voller Fantasie, Herausforderungen und Abenteuer zu entführen. Im Zentrum der Handlung steht ein mächtiger Drache, der Unruhe und Chaos verursacht. Eine junge Protagonistin, begleitet von einer Gruppe mutiger Abenteurer, tritt eine epische Reise an, um den Drachen zu bezwingen und die Welt zu retten.

Die erzählerische Tiefe und die kreativen Möglichkeiten des „Minecraft“-Universums bieten eine ideale Grundlage für einen fesselnden Film. Für die Besetzung konnten bereits prominente Namen gewonnen werden. Jason Momoa, bekannt aus „Aquaman“, und nun auch Jack Black, selbst ein leidenschaftlicher Gamer und vielseitiger Schauspieler, sind Teil des Casts. Spekulationen zufolge könnte Jack Black die Rolle des Steve, einer der Hauptfiguren im Spiel, übernehmen.

Black, der auch in anderen Videospiel-Adaptionen wie „Super Mario Bros“ und „Borderlands“ mitwirkte, bestätigte seine Teilnahme am „Minecraft“-Film nun auch über Instagram. Der Kinostart des „Minecraft“-Films ist für den 3. April 2025 angesetzt. Obwohl Details zur Handlung noch spärlich sind, verspricht der Film, ein actionreiches Erlebnis zu werden, das sowohl die Fans des Spiels als auch neue Zuschauer ansprechen wird.

Die Mischung aus prominenten Schauspielern, einer fesselnden Geschichte und dem legendären „Minecraft“-Universum hat definitiv das Potenzial zu einem der Highlights im Kinojahr 2024 zu werden.

Quelle: kinocheck.de