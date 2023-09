Minecraft: Alle Infos zur actionreichen Videospiel-Verfilmung – Die Begeisterung für das Videospiel „Minecraft“ ist ungebrochen, und bald wird eben auch diese Begeisterung die große Leinwand erobern. So warten Filmfans und Gamer gleichermaßen gespannt auf die Videospiel-Verfilmung zu „Minecraft“. Mit Verkaufszahlen von mehr als 238 Millionen Exemplaren bis April 2021 ist das Franchise ein wirtschaftlicher Gigant, weshalb man nun hofft, diesen Erfolg auch mit dem „Minecraft“-Actionfilm zu wiederholen.

In der filmischen Adaption von „Minecraft“ wird man in eine Fantasiewelt voller Herausforderungen und Abenteuer entführt. Die Handlung des Films dreht sich um einen bösartigen Drachen, der Chaos anrichtet. Eine junge Heldin begibt sich mit einer Gruppe mutiger Abenteurer auf die Reise, um den Drachen zu stoppen und die Welt zu retten. Mit Spannung wird indes auf die offizielle Bestätigung des Casts geblickt. Denn diese lässt noch auf sich warten.

Ein Name jedoch scheint bereits festzustehen. Und das ist kein Geringerer als Pedro Pascal. Er soll die Rolle des Steve übernehmen, eine der Hauptfiguren im „Minecraft“-Universum. Pedro Pascal ist natürlich kein Unbekannter in der Film- und Fernsehwelt. So hat er schließlich in verschiedenen hochkarätigen Produktionen mitgewirkt, darunter die Rolle des Oberyn Martell in „Game of Thrones“ oder die Hauptrolle des Kopfgeldjägers in „The Mandalorian“.

Aktuell ist er in der Hauptrolle des Joe Miller in der TV-Adaption des Videospiels „The Last of Us“ zu sehen. Derzeit kursieren zudem einige Gerüchte, dass „Aquaman“ Jason Momoa dem Cast beitreten könnte. Bis das potenzielle Action-Spektakel „Minecraft“ in den Kinos startet, dauert allerdings noch eine ganze Weile.

So ist der Kinostart für den 4. April 2025 terminiert. Aber zumindest können sich alle „Minecraft“-Fans schon jetzt auf ein großes Abenteuer freuen, dass vor allem actionreich auf der großen Leinwand zu sehen sein wird.

Quelle: tvspielfilm.de