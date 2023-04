Millionen Kunden betroffen: Fernsehempfang wird bald teurer – Obwohl rund zwölf Millionen Menschen hierzulande via Kabelanschluss fernsehen, wissen wohl nur die wenigsten mit dem Begriff „Nebenkostenprivileg“ etwas anzufangen. Das dürfte sich aber bald sicherlich ändern, denn eben jenes Privileg entfällt demnächst, was in vielen Fällen zu einer Kostensteigerung hinsichtlich des TV-Empfangs führen könnte.

Ist im Falle von Mehrfamilienhäusern ein gemeinsamer Kabelanschluss vorhanden, konnten die Eigentümer die dafür anfälligen Gebühren bislang auf die einzelnen Wohnparteien umlegen, wobei es irrelevant war, ob diese den Anschluss nun nutzen oder nicht.

Da die Kabelgebühren üblicherweise als Nebenkosten geführt werden, ist hierbei von dem besagten Nebenkostenprivileg die Rede.

Im Zuge einer Aktualisierung des Telekommunikationsgesetzes entfällt diese Regelung aber nach der Übergangszeit, die bis zum Ende Juni 2024 angesetzt ist. Das bedeutet, dass die betroffenen Haushalte ab dem 1. Juli 2024 frei wählen können, auf welche Art sie Fernsehen empfangen wollen.

Der Vorteil ist natürlich, dass Mieter, die sich für einen anderen Empfangsweg als das über die Nebenkosten bereitgestellte Kabelfernsehen entscheiden, künftig nicht mehr doppelt zahlen müssen.

Der Nachteil ist wiederum, dass die Vergünstigungen über Sammelverträge entfallen, die im Falle mehrfach genutzter Kabelanschlüsse über den Vermieter die Parteien in den meisten Fällen günstiger zu stehen kommen, als wenn jeder einzeln für sich bucht.

Betroffene müssen Verbraucherschützern zufolge künftig also mit Preissteigerungen von zwei bis drei Euro pro Monat rechnen.

Laut den Experten liegen die Kosten für einen Kabelanschluss im Bereich von acht bis zehn Euro pro Monat, allerdings hat man nun ja auch die Möglichkeit, Preise und Anbieter zu vergleichen. Ohnehin dürften Bestandskunden in nächster Zeit entsprechende Anschreiben erhalten, in denen Kabelanbieter womöglich vielversprechende Angebote unterbreiten.

Abgesehen davon ist der Empfang via Kabel nicht alternativlos, stehen neben dem terrestrischen TV-Empfangsweg (DVB-T2) doch auch Fernsehen per Satellit (DVB-S2) – natürlich nur wenn der Vermieter das Anbringen einer Schüssel erlaubt – oder IP-TV als Alternativen zur Verfügung.

Schon jetzt nutzen viele das TV-Angebot ihrer Internet-Provider.

In diesem Zusammenhang ist relevant, dass die Nutzung von Telefon und Internet via Kabel nicht von dem Nebenkostenprivileg und damit auch nicht von der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes betroffen ist, und auch weiterhin wie bisher genutzt werden kann.

