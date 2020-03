Midway: Für die Freiheit – Film-Kritik – Für alle Heimkino-Freunde gibt es jetzt Roland Emmerichs bildgewaltigen, starbesetzten Weltkriegsfilm auf Blu-ray und DVD. Emmerich bedient sich dabei der in die Geschichte eingegangenen Schlacht im Pazifikkonflikt des Zweiten Weltkriegs. Kenner des Genres werden da sicherlich an den unvergessenen Klassiker „Schlacht um Midway“ aus dem Jahre 1976 denken. Zu vergleichen sind die beiden Streifen jedoch nicht.

Denn mit „Midway – Für die Freiheit“ bekommt ihr ein Special-Effects-Feuerwerk in einem wahren Popcorn-Actioner, so wie man sie vom Krawumm-Regisseur kennt. Der Plot versucht sich dabei an den Begebenheiten von damals entlang zu hangeln. Wer nicht so geschichtsvertraut ist, die Schlacht tobte vom 4. bis zum 7. Juni 1942 und gilt als Wendepunkt des Pazifikkriegs. Sechs Monate nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour steuerten sowohl amerikanische Luftstreitkräfte als auch die Navy die Midwayinseln an, wo es zu einem historischen Gefecht mit der kaiserlich-japanischen Marine kam.

Dabei waren die Amerikaner den Japanern eigentlich zahlenmäßig unterlegen. Doch deren Entschlossenheit und Taktik führte schlussendlich zum Sieg der US-Armee, von dem sich die Japaner nicht mehr erholten und die Schlacht somit mitentscheidend war für das Ende des Pazifikkrieges. Roland Emmerich inszenierte diesen geschichtsträchtigen Kampf des Zweiten Weltkriegs überaus imposant.

Dies mit einer Bildgewalt, die mit all diesen Special Effects und der massiven Zerstörungsorgie beeindruckt, was zum Teil aber auch in einer CGI-Überdosis mündet. Aber machen wir uns nichts vor, es ist eben ein typischer Popcorn-Blockbuster, auf historischen Ereignissen erbaut. Wenn man es von dieser Warte aus betrachtet, ist das auch völlig in Ordnung. Es ist eben pure Unterhaltung, der ab und an zwar etwas zu viel Pathos abgeht, die aber letztendlich satte 139 Minuten Kriegsaction bietet.

Richtig stark ist zudem der namhafte Cast mit unter anderem Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart oder Dennis Quaid. Alles in allem bekommen Kriegsfilm-Fans hier einen Bombast-Blockbuster spendiert, der visuell besticht und mit reichlich Spannung sowie Nervenkitzel diese historische Schlacht gelungen in die Neuzeit geholt hat.

Midway – Für die Freiheit (Universum Film) – VÖ: 20. Mrz. 20