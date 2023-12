Michel aus Lönneberga: Alle TV-Sendetermine an Weihnachten 2023 – Es ist wieder soweit: Die Feiertage stehen vor der Tür, und was wäre Weihnachten ohne die zeitlosen Klassiker im Fernsehen? Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der TV-Klassiker „Michel aus Lönneberga“, der uns zurück in die unbeschwerte Welt der Kindheit entführt. Die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren hat mit ihren Geschichten Generationen von Kindern und Erwachsenen verzaubert.

Ihre berühmtesten Werke, darunter „Pippi Langstrumpf“ und natürlich „Michel aus Lönneberga“, basierten oft auf Erinnerungen an ihre eigene Kindheit in Schweden. „Michel aus Lönneberga“ erzählt die Geschichten des kleinen Jungen Michel, der in einem schwedischen Dorf namens Lönneberga lebt. Seine Neugier und sein Hang zu Streichen bringen ihn oft in Schwierigkeiten, doch Michel hat ein gutes Herz und sorgt stets für ein Happy End.

Alle Fans von Michel dürfen sich auf die diesjährigen Weihnachtstage freuen, denn die beliebten Episoden werden erneut im Fernsehen übertragen. Hier sind die Sendetermine, damit niemand die Abenteuer des schelmischen Jungen verpasst.

Michel aus Lönneberga TV-Sendetermine 2023

„Michel bringt die Welt in Ordnung“: Am 26. Dezember 2023 um 08:55 Uhr auf ORF1. In „Michel bringt die Welt in Ordnung“ erleben wir, wie Michel mit seinen einfallsreichen Ideen und Streichen das Leben im Dorf Lönneberga auf den Kopf stellt. Trotz der Turbulenzen, die er verursacht, beweist Michel immer wieder, dass er ein Herz aus Gold hat.

„Michel in der Suppenschüssel“: Am 24. Dezember 2023 um 11:55 Uhr auf ZDF und am 25. Dezember 2023 um 07:30 Uhr. In „Michel in der Suppenschüssel“ gerät Michel in eine besonders verzwickte Situation, als er seinen Kopf in einer Suppenschüssel feststeckt. Diese Episode ist nicht nur amüsant, sondern zeigt auch, wie Michel mit seinen Missgeschicken umgeht.

„Michel muss mehr Männchen machen“: Am 24. Dezember 2023 um 13:25 Uhr auf ZDF und am 25. Dezember 2023 um 09:00 Uhr auf ORF1. In „Michel muss mehr Männchen machen“ zeigt weitere Streiche von Michel, die die Dorfbewohner zur Verzweiflung bringen. Doch wie immer findet Michel einen Weg, alle wieder zu versöhnen.