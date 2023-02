Michael J. Fox: Berührende Reunion der „Zurück in die Zukunft“-Stars – Sie gehört unbestritten zu den unvergessenen und legendären Film-Trilogien unserer Zeit. So begeistert „Zurück in die Zukunft“ bis heute Millionen von Fans und hat obendrein zwischen den Jahren der drei Teile von 1985 bis 1990 die Popkultur maßgeblich mitgeprägt.

Zudem hat man in den so mitreißenden wie kurzweiligen Science-Fiction-Abenteuern auch mit Marty McFly (Michael J. Fox) und Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) zwei Filmfiguren erschaffen, die Kultstatus erlangt haben. Während seit dem letzten Film „Zurück in die Zukunft III“ mittlerweile schier unglaubliche 33 Jahre ins Land gezogen sind, steht vor allem Michael J. Fox immer wieder im Rampenlicht.

Vor allem wegen seines unbändigen Kampfgeistes gegen seine immer weiter fortschreitende Parkinson-Erkrankung macht der Schauspieler von sich reden. Nun kamen die Stars des Zeitreise-Klassikers „Zurück in die Zukunft“ im Zuge der Fan Expo Portland-Convention in Portland, Oregon zusammen und ließen ihre Fans an der berührenden Reunion teilhaben.

Und zwar via Instagram, wo Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson, Lea Thompson und auch Michael J. Fox gemeinsam zu sehen sind. Lea Thompson postete auf Instagram gleich eine Reihe von Bildern und Videos mit ihren damaligen „Zurück in die Zukunft“-Kollegen bei der „Fan Expo Portland“-Convention.

„Ich liebe es, bei diesen FanExpo-Events zu sein und einige meiner Lieblingsmenschen"

Hierzu schrieb Thompson, die damals in den „Zurück in die Zukunft“-Teilen Marty McFlys Mutter Lorraine spielte: „Wow, ich hatte heute ehrlich die beste Zeit mit meiner 'Zurück in die Zukunft'-Familie.“ Auch der mittlerweile 61-jährige Michael J. Fox zeigte sich hocherfreut über die Reunion und teilte in seiner Instagram-Story ein Foto des Quartetts mit den Worten:

„Ich liebe es, bei diesen FanExpo-Events zu sein und einige meiner Lieblingsmenschen wie Lea, Tom, Chris und all euch 'Zurück in die Zukunft'-Fans zu sehen. Ernsthaft.“

Das Treffen der „Zurück in die Zukunft“-Stars war sichtlich ein überaus emotionales Wiedersehen, bei dem auch jedem Fan der so unglaublich erfolgreichen Filmtrilogie warm ums Herz werden dürfte. Vor allem, weil man die Möglichkeit erhält, den so vom Leben gebeutelten Michael J. Fox so glücklich zu sehen.

Quelle: vip.de