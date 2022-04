Men’s Ten: Die besten Rachefilme – In unserem neuen Special befassen wir uns mit dem Filmthema Rache. Eines, das uns in den letzten Dekaden in sehr vielen Filmen begegnet ist und uns mit reichlich Spannung und Nervenkitzel versorgt hat. Mit echten Blockbustern und Kultstreifen, die sich uns ins Gedächtnis gefressen haben.

Ja, gerade bei Rachefilmen fühlt man überaus intensiv mit den Charakteren mit – wie mit beispielsweise John Wick, dem Punisher oder Eric Draven in „The Crow“, die Jagd auf die Bösen machen. Das Filmgenre-Feld ist dabei breit gefächert und reicht von Actionern über Thriller bis hin zu Dramen und Western. Wir haben uns nun durch die Annalen der Rachefilme gegraben und präsentieren euch in unserem neuen Men’s Ten die 23 besten Rachefilme.

Wie immer bei unseren Rankings weisen wir euch darauf hin, dass unsere Bestenliste natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

Platz 25: Hard Powder (2019)

Platz 24: Peppermint: Angel of Vengeance (2018)

Platz 23: Shootout – Keine Gnade (2012)

Platz 22: Redemption – Stunde der Vergeltung (2013)

Platz 21: Revenge (2011)