Men’s Ten: Die besten Marvel-Filme – In unserem neuen Special befassen wir uns mit dem Marvel Cinematic Universe, kurz MCU. Bisher hat die gigantische Superhelden-Reihe ganze 27 Filme in die Kinos gebracht und dabei Abermillionen von Fans begeistert. Unvergessen ist hier beispielsweise das fulminante Finale mit „Avengers: Endgame“, wo alle Helden des MCU zusammenkamen.

Doch bereits zuvor brachte das MCU mit seinen Filmen zu Thor, Hulk, Iron Man, Spider-Man Ant-Man, Black Panther, Captain America oder dem verrückten Haufen der Guardians of the Galaxy wahre Blockbuster hervor. Während mittlerweile die Phase 4 des MCU angelaufen ist und auch 2022 die Zukunft des Franchise weiter ausgebaut wird, blicken wir noch mal auf die 27 Superhelden-Kracher zurück und zeigen euch in unserem neuen Men’s Ten die 15 besten Marvel-Streifen des MCU.

Wie immer bei unseren Rankings weisen wir euch darauf hin, dass unsere Bestenliste natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

Platz 15: Thor (2011)

Platz 14: Black Panther (2018)

Platz 13: Iron Man 2 (2010)

Platz 12: Spider-Man: Homecoming (2017)

Platz 11: Ant-Man (2015)

Platz 10: Iron Man 3 (2013)

Platz 09: Avengers: Age of Ultron (2015)

Platz 08: Doctor Strange (2016)