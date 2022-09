Men’s Ten: Die 20 besten Filme mit Keanu Reeves – Dieser Kanadier hat sich in seiner beeindruckenden Karriere in Millionen Herzen gespielt. Keanu Reeves zählt nicht von ungefähr zu den unbestrittenen Fan-Lieblingen aus der Filmschmiede Hollywoods. Schließlich ist der 57-Jährige trotz seiner Megaerfolge und Millioneneinnahmen stets auf dem Boden und so „normal“ geblieben.

Ein Mann ohne Allüren, der wie jeder Normalbürger auch gerne mal mit der Straßenbahn fährt. Seit seinem ersten Auftritt vor der Kamera, damals 1985 im Fernsehfilm „Frei für eine neue Liebe“, hat Keanu Reeves bis heute auf der großen Leinwand für zahlreiche Blockbuster, Klassiker und wahre Kultfilme gesorgt. Drum haben wir für euch seine 20 besten Filme rausgesucht!

Platz 20: Matrix Resurrections (2021)

Platz 19: Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft (1991)

Platz 18: Matrix Reloaded (2003)

Platz 17: Der Tag, an dem die Erde stillstand (2008)

Platz 16: My Private Idaho (1991)

Platz 15: John Wick: Kapitel 3 (2019)

Platz 14: Vernetzt – Johnny Mnemonic (1995)

Platz 13: Matrix Revolutions (2003)

Platz 12: Im Auftrag des Teufels (1997)

Platz 11: Hardball (2001)