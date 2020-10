Mit mittlerweile 81 Jahren kann Kultstar Terence Hill, mit bürgerlichem Namen Mario Girotti, auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Dies vor allem an der Seite von Bud Spencer, mit dem er gemeinsam eines der legendärsten Duos der Filmgeschichte komplettierte und so viele unvergessene Filme auf die Leinwand brachte.

Doch der gebürtige Italiener, der in Sachsen aufwuchs und in den USA lebt, sorgte seinerzeit auch mit seinen Solofilmen für reichlich Spaß und Unterhaltung im Kino – und bis heute vor dem heimischen TV. So stehen da Kultfilme wie „Mein Name ist Nobody“, „Keiner haut wie Don Camillo“, „Renegade“ oder die „Lucky Luke“-Verfilmung in seiner Vita.

Hill arbeitete zudem auch hinter der Kamera und schrieb das Drehbuch zu „Renegade“. Bis ins mittlerweile hohe Alter ist er der Filmbranche treu geblieben. Seinen letzten Kinofilm „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ brachte Terence Hill 2018 heraus. Diesen Streifen widmete er seinem verstorbenen Freund Bud Spencer.

Wir sind jetzt durch seine Filmgeschichte gewandert und präsentieren euch in unserem neuen MANN.TV Men’s Ten Special die zehn besten Solofilme mit Terence Hill!

10. Mister Billion (1977)