Willkommen zum Tag des Kürbiskopfes. Halloween zählt für Gruselfreunde zu einem der schönsten Tage im Jahr, an dem Geister, Dämonen und all möglich anderes Horrorgekreuch im Fokus stehen. Der Feiertag aus den USA, der ursprünglich aus Irland stammt, ist mittlerweile auch hierzulande ein Tagesevent. Wenn man die Halloween-Nacht nicht draußen mit Freunden feiert, so landet man dann meistens vor dem TV, um sich mit den besten Kumpels oder der Freundin mit tollen Horror- und Gruselfilmen zu vergnügen. Die Auswahl an passenden Filmen ist gefühlt unendlich. Wer sich nicht entscheiden kann. Muss nicht verzagen – wir von mann.tv haben für euch die zehn besten Streifen zu Halloween ausgesucht. Und nein, diese Auswahl ist nicht in Stein gemeißelt!

Platz 10: Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre

Unglaublich, nicht wahr? Nicht das Original landet in unserer Top 10, sondern das Remake von Michael Bay! Denn dieser Streifen ist herrlich bluttriefend, wirklich spannend und Jessica Biel macht eine gute Figur im texanischen Kampf gegen Kettensägenstar Leatherface!