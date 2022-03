Memory: Trailer zum Gedächtnislücken-Thriller mit Liam Neeson – Einmal mehr erleben wir Liam Neeson in einem der Spätwerke, für die der charismatische Darsteller in den letzten Jahren so beliebt ist: Ein Thriller, bei dem er in die Rolle eines gealterten Recken schlüpft, der wider Willen in tödliche Machenschaften verstrickt wird und das Richtige tun will. Bei „Memory“ ist es nicht anders – und Neesons Character hat zu allem Überfluss noch mit Gedächtnislücken zu kämpfen. Dennoch zieht er gegen Menschenhändler in die Schlacht.

Denn Alex, so der Name des Titelhelden, weigert sich geflissentlich, seine Arbeit zu erledigen. Eigentlich ist der ältere Herr ein Profikiller, doch er hat so gar keine Lust, für eine gefährliche Verbrecherbande die Drecksarbeit zu erledigen und noch dazu ein Kind zu ermorden. Im Gegenteil dreht er den Spieß um, ernennt sich zum Beschützer des geplanten Opfers. Das Kartell will sich daraufhin seiner entledigen: Es erklärt ihn kurzerhand zum Ziel.

Zu allem Überfluss gesellen sich noch FBI-Agenten und der mexikanische Geheimdienst hinzu.

Denn eine Spur aus Leichen führt zu dem Auftragsmörder, der sich von allen Seiten belagert sieht. Als wäre das alles nicht schlimm genug, hat Alex noch ein anderes Problem: Zwar weiß er sich seiner Haut zu erwehren und besitzt die nötigen Talente, seine Feinde auf Abstand zu halten – doch leidet er unter schweren Gedächtnislücken, die jeden seiner Züge im tödlichen Spiel gefährden. Kann er die Wahrheit über sich und seine Gegner herausfinden? Wem kann er überhaupt vertrauen?

„Memory“ ist hochkarätig besetzt. Neben Liam Neeson sind auch Guy Pearce und Monica Bellucci mit von der Partie. Als Regisseur des Ganzen fungierte Martin Campbell, der unter anderem auch der Kopf hinter Actiondramen wie „Vertical Limit“ oder Bond-Blockbustern wie „Goldeneye“ und „Casino Royal“ ist. Dass der Neuseeländer Agenten-Action und knallharten Thrill beherrscht, hat er mehrfach bewiesen. Die Zeichen stehen gut, dass „Memory“ nicht nur für Fans von Liam Neeson reichlich Kurzweil bieten dürfte.

Am 29. April zieht der Film in die US-Kinos ein. Wann „Memory“ zu uns kommt, steht noch nicht fest, es dürfte unserer Einschätzung nach aber nur eine Frage der Zeit sein.