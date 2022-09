„Memory - Sein letzter Auftrag“ – Film-Kritik – Liam Neeson hat in seiner Filmvita so einige unvergessliche Kracher stehen. Er gehört zu den überaus charismatischen Schauspielern Hollywoods mit einer gigantischen Fanbase. Während Neeson in seinem Leben so gut wie in jedem Genre seine Fußstapfen hinterlassen hat, sind es vor allem aber seine Thriller, die er mit so viel Strahlkraft und Schauspielkunst füllt.

Nun steht mit „Memory - Sein letzter Auftrag“ ein wahrlich packender Thriller für das Heimkino auf Blu-ray und DVD bereit, in dem Liam Neeson einmal mehr prächtig glänzen kann. Der Streifen von „James Bond“-Regisseur Martin Campbell setzt sich indes gelungen von der Thriller-Masse ab, mit einem stylishen Mix aus Film Noir und Action-Thriller. Darin schlüpft Liam Neeson in die Rolle des Profikillers Alex Lewis.

Starker Plot, genialer Thrill

Aufgrund einsetzender Demenz will der eigentlich nur noch schnell in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, nach dieser langen Karriere voller Gewalt. Aber ein letzter Auftrag soll es noch sein, weshalb er sich für das FBI in einen Undercover-Einsatz wagt, um Agent Serra bei der Suche nach Hinweisen zu helfen. Auch wenn er sich zunehmend schwer an Details erinnern kann, setzt er seine lebenslang trainierten Fähigkeiten ein, um zumindest einmal in seinem Leben das Richtige zu tun.

Dies ruft natürlich mächtige Gegner auf den Plan, die Alex vernichten wollen, doch dieser weiß sich zu wehren. „Memory - Sein letzter Auftrag“ bietet in einem Genre, das schier überlaufen wird, endlich mal wieder erfrischende Thriller-Abwechslung. Ein Streifen, der mit seinem Plot vollends überzeugt und die gesamte Laufzeit über bei der Stange hält.

Liam Neeson in Hochform

Es ist aber auch ein Film, der den Spannungsbogen perfekt zieht, mit Emotionen überzeugt und obendrein die Action pointiert setzt – inklusive deftiger Kampfszenen. Hinzu kommt eben Liam Neeson, der nach zuletzt eher mäßigen Streifen mit „Memory - Sein letzter Auftrag“ wieder einen Volltreffer landet. Man mag sogar so weit gehen, dass dieser Noir-Action-Thriller zu einem seiner besten Streifen gehört.

Auch der Cast neben Neeson kann sich sehen lassen, stehen unter anderem doch Guy Pearce, Monica Bellucci und Taj Atwal vor der Kamera. Alles in allem ist „Memory - Sein letzter Auftrag“ ein Must-see für alle Neeson- und Thriller-Fans.

„Memory - Sein letzter Auftrag“ (Splendid Film) – VÖ: 30. Sep. 22