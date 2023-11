Meister Eder und sein Pumuckl: TV-Comeback der Kultserie zu Weihnachten – Wer von denen, die seinerzeit dabei waren, erinnert sich nicht gerne an die 80er Jahre und den Kobold mit dem roten Haar und dessen Schreinermeister Eder? Da gehen heute noch unzählige Nostalgielampen an, hat die TV-Serie doch bei vielen die Kindheit geprägt und gehört bis heute zu den deutschen Kultserien.

Bald weht ein Hauch von Nostalgie auch durch die TV-Landschaft, denn der freche Kobold Pumuckl, kehrt zu Weihnachten ins Fernsehen zurück. Fans der Serie können sich auf eine doppelte Portion Pumuckl freuen: RTL+ veröffentlicht die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ im Dezember 2023, und das BR Fernsehen bringt ausgewählte Folgen der Originalserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ zurück auf den Bildschirm.

Weihnachten mit Pumuckl: Ein Fest für Fans

Zur Einstimmung auf das Fest wird das BR Fernsehen an Heiligabend ab 12 Uhr drei aufeinanderfolgende Episoden des Klassikers zeigen, mit Gustl Bayrhammer als Meister Eder und Hans Clarin als Stimme des Pumuckls. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag wird der Spaß mit je drei Folgen fortgesetzt. Nach den Feiertagen geht es in den frühen Morgenstunden mit Doppelfolgen weiter, ein wahres Fest für Liebhaber der Serie.

Pumuckl, die Kreation von Ellis Kaut, begann seine Reise 1961 und eroberte seitdem die Herzen von Jung und Alt. Ursprünglich als Hörspiel gestartet, fand Pumuckl seinen Weg in Bücher, Schallplatten, Kassetten und schließlich 1982 als Fernsehserie. Nach einer längeren Bildschirmpause ist die Serie seit einigen Jahren in digital restaurierter und in HD aufbereiteter Fassung wieder verfügbar, was die Herzen vieler Fans höherschlagen lässt.

Nachfolgend alle Sendetermine von „Meister Eder und sein Pumuckl“:

24. Dezember 2023

12.00 Uhr Pumuckl und die Kopfwehtabletten (Folge 42)

12.25 Uhr Das Weihnachtsgeschenk (Folge 13)

12.50 Uhr Eders Weihnachtsgeschenk (Folge 38)

25. Dezember 2023

11.45 Uhr Pumuckl auf Hexenjagd (Folge 50)

12.10 Uhr Pumuckl will eine Uhr haben (Folge 48)

12.35 Uhr Das Schlossgespenst (Folge 4)

26. Dezember 2023

11.45 Uhr Pumuckl und der Pudding (Folge 9)

12.10 Uhr Der silberne Kegel (Folge 46)

12.35 Uhr Pumuckl geht ans Telefon (Folge 44)

27. Dezember 2023

6.30 Uhr Die abergläubische Putzfrau (Folge 5)

6.55 Uhr Der erste Schnee (Folge 14)

28. Dezember 2023

6.30 Uhr Der Wollpullover (Folge 15)

6.55 Uhr Die Bergtour (Folge 31)

29. Dezember 2023

6.30 Uhr Pumuckl und der Schnupfen (Folge 37)

6.55 Uhr Pumuckl auf heißer Spur (Folge 12)

