Autor: Bernhard Trecksel

Anfang der 80er Jahre und lange darüber hinaus ließ er die Herzen von Kindern wie auch von jung gebliebenen Erwachsenen höher schlagen: „Meister Eder und sein Pumuckl“ ist für viele aus dieser Generation eine absolute Kultserie. Der Kobold mit dem roten Haar hat ihre Kindheit geprägt. Bald wird der freche „Klaubauter“ mit seinen Streichen ins Fernsehen zurückkehren – restauriert und mit höherer Bildqualität.

Der Bayerische Rundfunk (BR) bringt „Meister Eder und sein Pumuckl“ ab Sonntag, dem 1. März im BR-Fernsehen. An dem Tag werden ab 9:30 Uhr morgens direkt fünf der insgesamt 52 Folgen zu sehen sein, darunter Episoden-Klassiker wie „Spuk in der Werkstatt“, „Das Schlossgespenst“ sowie „Die abergläubische Putzfrau“. An den darauf folgenden Sonntagen werden jeweils zwei Folgen ausgestrahlt.

Dann werden Fans nicht nur sehen, wie Pumuckl den armen Meister Eder (Gustl Bayrhammer) an den Rand des Wahnsinns treibt, sondern hoffentlich auch wieder der legendären Synchronfassung mit der Stimme des unvergessenen Hans Clarin lauschen dürfen. Absolut einmalig und durch keine neue Vertonung zu ersetzen. 2011 waren die Folgen zuletzt im BR gelaufen, danach wegen einer komplizierten Rechtslage eingestellt worden.

Damit ist ab dem 1. März im BR Fernsehen Schluss. Wer es bis dahin nicht mehr aushält, in Erinnerungen zu schwelgen, findet unten den Pumuckl-Titelsong.

Quelle: waz.de