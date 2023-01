Mein Name ist Nobody

Mein Name ist Nobody: Terence Hills Anspielung auf Bud Spencer – Der heute 83-jährige Kultstar Terence Hill kann ohne Frage auf eine außerordentlich bemerkenswerte Karriere zurückschauen. Natürlich vorrangig an der Seite des nicht weniger legendären Bud Spencer, mit dem er gemeinsam eines der ikonischsten Duos der Filmgeschichte bildete und so viele unvergessene Streifen auf die Leinwand brachte.

Natürlich hat der gebürtige Italiener, der in Sachsen aufwuchs und in den USA lebt, auch mit seinen Solofilmen für Unterhaltung gesorgt. Und auch wenn er hier alleine ohne sein Pendant Bud Spencer brillierte, gibt es einen Film, in dem sein Kumpel Bud doch versteckt involviert ist. Einigen Fans wird dies sicherlich aufgefallen sein, vielen aber sicherlich auch nicht. Die Rede ist von Terence Hills bestem Solo-Streifen „Mein Name ist Nobody“ aus dem Jahre 1973.

Bud-Anspielung in kultiger Italowestern-Komödie

Denn in der kultigen Italowestern-Komödie ist eine kleine, coole Anspielung auf Hills Prügelbruder Bud Spencer versteckt. Bud hat nämlich auf amüsante Art und Weise in „Mein Name ist Nobody“ eine Art Gastauftritt. Hierbei geht es genau genommen um die Szene mit Nobody, der auf dem Jahrmarkt versucht, sich gegen eine Gruppe von Angreifern zu wehren.

Auf dem Platz steht eine Statue mit ausgestreckten Armen hinter dieser sich Nobody versteckt. Die Statue benutzt er dabei gegen seine Angreifer, indem er die Figur immer hin und her bewegt und mit deren Armen seinen Kontrahenten wunderbare Backpfeifen verpasst. Genau in dieser Szene wird findigen Fans aufgefallen sein, dass die Statue an Bud Spencer erinnert.

„Danke Carl“

Hiermit wurde also eine kleine Hommage an Hills kongenialen Prügelpartner gesetzt. Hinzu kommt, dass die legendäre deutsche Synchronisation am Ende der Klopperszene einen Witz hinzugefügt hat. Dort sagt Terence Hill, als er mit seinen Gegnern fertig ist, „Danke Carl“ zu der Statue. Dies wiederum ist eine Anspielung auf Carlo Pedersoli, also Bud Spencers bürgerlichen Namen.

