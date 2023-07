Mein Freund Dahmer: Deutscher Trailer zum Werdegang des Serienmörders – Erst im letzten Jahr ging die True-Crime-Serie „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ beim Streaming-Dienst Netflix durch die Decke und wurde zu einem, zum Teil auch kontrovers diskutierten, Megahit. Die Serie über einen der berüchtigtsten Serienkiller der Geschichte gilt seither nach „Wednesday“ Staffel 1 sowie „Stranger Things“ Staffel 4 als dritterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten.

Nun erscheint bald ein Film für das Heimkino zum Werdegang des perfiden Serienkillers. Der Titel lautet „Mein Freund Dahmer“ zu dem jetzt auch der deutsche Trailer erschienen ist. Der Film wurde inszeniert von Regisseur Marc Meyers, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die wahren Begebenheiten herzunehmen und diese im Film zu verarbeiten.

16 nachgewiesene Morde zwischen 1978 und 1991

Alles beginnt in „Mein Freund Dahmer“ Mitte der 1970er-Jahre. Jeffrey Dahmer (Ross Lynch) sammelt in seiner Freizeit Kadaver von überfahrenen Tieren und legt sie in Säure ein. Auch an seiner Highschool gilt der junge Mann als Außenseiter und Sonderling. Jeffreys Vater verbringt mehr Zeit in seinem Chemielabor als mit der Familie, und die Mutter ist erst kürzlich aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen worden.

In seinem Abschlussjahr gelingt es Jeffrey jedoch, Freundschaften zu schließen. Als sich nach dem Schulabschluss die Wege der Klassenkameraden jedoch wieder trennen, verliert Jeffrey den neu gewonnenen Halt und begeht seinen ersten Mord. In den Jahren zwischen 1978 und 1991 sollen 17 Morde auf Dahmers Konto gehen. Dies nach eigenen Aussagen des Killers. Ganze 16 Morde konnten Dahmer am Ende nachgewiesen werden,

„Mein Freund Dahmer“ ist ab dem 4. August 2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich.