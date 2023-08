Jason Statham tanzte früher in Unterwäsche

Superstar aus Meg 2 im kuriosen Musikvideo: Jason Statham tanzte früher in Unterwäsche – Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und jeder hat mal klein angefangen. Keineswegs Binsenweisheiten, sondern Tatsachen, die vor jedem Erfolg stehen. Eine Erfahrung, die insbesondere viele Hollywood-Stars machen mussten. Immer wieder tauchen „Altlasten“ und Jugendsünden auf – oder sie waren gar nicht erst verborgen, sondern mussten nur genügend Leuten auffallen. Wusstet ihr etwa, dass Action-Ikone Jason Statham früher im Leo-Schlüpfer in einem Musikvideo getanzt hat?

Bei „Moviepilot“ weist man auf diese Tatsache hin. Derzeit ist Statham in „Meg 2: Die Tiefe“ einmal mehr als tapferer Taucher und Haijäger im Kampf mit dem Megalodon-Riesenräuber aus der Tiefe zu sehen. Mitte September beehrt er uns dann schon wieder in „The Expendables 4“ als knallharter Söldner. Davor war er in unzähligen erfolgreichen Filmen aus nahezu allen denkbaren Genres unterwegs.

Stathams Anfänge lagen gänzlich anderswo:

Der frühere „The Transporter“, der insbesondere durch den genannten Streifen und die Filme von Regielegende Guy Ritchie wie vor allem „Bube Dame König GrAs“ auf dem Radar auftauchte, war davor Profi-Schwimmer. So gehörte Jason Statham zur britischen Nationalmannschaft. Später wurde er dann als Modell gescoutet, als es mit seiner sportlichen Karriere vorbei war.

Laut dem Bericht von „Moviepilot“, der sich auf „Esquire“ beruft, hielt sich Statham aber auch mit anderen Tätigkeiten über Wasser: So nahm er wohl vor dem Durchbruch nicht nur Gelegenheitsjobs an, sondern soll dem Bericht zufolge sogar mitunter als Kleinganove Straßenschmuck vertickt haben. Möglicherweise war auch der Auftritt in dem folgenden Musikvideo einer dieser Nebenjobs.

Das stammt von einer schottischen Kombo:

In den 90ern landeten The Shamen den einen oder anderen Hit, welcher der Gruppe seinerzeit zu einem gewissen Ruhm verhalf. Einer ihrer Songs heißt „Comin' On“, kam 1992 heraus, und zeigt frühe Effekte der Videobearbeitung dieser Ära. Damit wurden Tänzer in das bewegte Bildmaterial eingefügt – unter ihnen ein junger Mann im Leoparden-Slip, der vor Öl glänzend zur Musik abgeht. Eben kein Geringerer als Jason Statham.

Man fragt sich, wie der heutige Megastar wohl dieser Tage zu dem 30 Jahre alten Clip stehen mag. Ihr findet das Teil im Anschluss.

Quelle: moviepilot.de