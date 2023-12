MCU-Katastrophe: Marvel feuert Star nach Verurteilung – Das Marvel Cinematic Universe (MCU), bekannt für seine epischen Superheldengeschichten und ikonischen Charaktere, steht vor einer unerwarteten Herausforderung. Denn Jonathan Majors, der aufstrebende Stern am Hollywood-Himmel, der in mehreren MCU-Projekten eine Schlüsselrolle spielte, wurde kürzlich von den Marvel Studios gefeuert. Diese Entscheidung folgte auf Majors Verurteilung vor Gericht.

Jonathan Majors, der unter anderem in „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ den Bösewicht und in „Creed III“ eine Hauptrolle spielte, wurde zuvor im März 2023 verhaftet. Der Hollywood-Star, der sich schnell einen Namen im MCU gemacht hatte, sah sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Grace Jabbari, seine damalige Freundin, beschuldigte ihn der häuslichen Gewalt und Körperverletzung.

Endgültiges Strafmaß steht noch aus

Nach seiner Festnahme und dem im November 2023 beginnenden Prozess, wurde Majors schließlich in zwei der vier Anklagepunkte für schuldig befunden. Ein New Yorker Gericht verurteilte ihn, wobei das endgültige Strafmaß noch aussteht und voraussichtlich im Februar 2024 verkündet wird. Kurz nach der Urteilsverkündung trennten sich die Wege von Marvel und Jonathan Majors. Majors, der Kang den Eroberer in mehreren MCU-Projekten verkörperte, wird somit nicht in „Avengers 5“ zurückkehren.

Seine Figur spielte eine zentrale Rolle in der Handlung, einschließlich seiner Auftritte in „Loki“ und der Fortsetzung von „Ant-Man“. Mit dieser Entscheidung steht Marvel nun vor der Herausforderung, die Zukunft von Kang im MCU zu gestalten. Die Optionen reichen von einer Neubesetzung der Rolle bis hin zur vollständigen Entfernung der Figur aus zukünftigen Projekten. Nach Majors' Ausscheiden aus dem MCU hat Marvel bereits einige Anpassungen vorgenommen.

So wurden neue Drehbuchautoren für „Avengers 5“ engagiert, und die Pläne für den Film, der ursprünglich „Avengers: The Kang Dynasty“ heißen sollte, werden überarbeitet. Die Zukunft des Charakters Kang bleibt somit offen und könnte eine Neuausrichtung für kommende MCU-Projekte bedeuten. Im MCU waren zwar bereits Neubesetzungen zu sehen, jedoch nie aus Gründen einer strafrechtlichen Verurteilung. Dies stellt ohne Frage eine neue Situation für das Franchise dar.

Weitere Projekte von Majors: Unklare Zukunft

Neben seinen Rollen im MCU war Majors auch in anderen Projekten aktiv. Sein Film „Magazine Dreams“, der beim Sundance Festival Premiere feierte, ist ebenfalls von der aktuellen Situation betroffen. Searchlight Pictures, das den Film produzierte und wie Marvel zu Disney gehört, hat den Film bereits aus seinem Veröffentlichungskalender genommen. Trotz dieser Entwicklungen bleiben die Veröffentlichungstermine der nächsten Avengers-Filme unverändert.

„Avengers 5“ ist nach aktuellem Plan für April 2026 angesetzt, gefolgt von „Avengers 6“ im Mai 2027.

