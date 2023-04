MCU-Aus bestätigt: Marvel-Star der ersten Stunde steigt aus – Es ist eines der größten Film-Franchises der Welt, das Marvel Cinematic Universe, das bis dato so viele unvergessene Kino-Blockbuster hervorgebracht hat. Auch in Zukunft müssen MCU-Fans nicht auf neue Streifen verzichten. Allerdings sehr wohl auf ihre alten, so geliebten Figuren und Stars, befindet sich das MCU doch bekanntlich mit seiner Phase 4 im Umschwung.

Drum verabschieden sich nach und nach endgültig alle bekannten „Avengers“ aus dem Film-Franchise, an deren Stelle dann neue Superheldinnen und -Helden treten. So wird „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ der letzte Teil um die illustre Heldentruppe sein und auch im kommenden „Thor“-Film wird Chris Hemsworth zum letzten Mal den Hammer schwingenden Halbgott mimen.

„Ich bin fertig. Das Kapitel ist zu Ende.“

Nun bestätigte eine weitere Marvel-Größe der ersten Stunde ihr MCU-Aus: Keine Geringere als Scarlett Johansson in ihrer so beliebten Rolle als Black Widow. Im Podcast von Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow „The Goop Podcast“ verriet Scarlett Johansson nun: „Ich bin fertig. Das Kapitel ist zu Ende. Ich habe all das gemacht, was ich machen musste. Außerdem ist es eine einzigartige Erfahrung zurückzukehren und eine Figur ein Jahrzehnt lang immer wieder zu spielen.“

Damit geht eine lange Marvel-Ära für den 38-jährigen Hollywood-Star zu Ende. Erstmals tauchte sie als Black Widow 2010 in „Iron Man 2“auf. Danach als fester Bestandteil der Avengers und am Ende auch mit einem eigenen „Black Widow“-Solostreifen, gehörte sie elf Jahre lang zum erfolgreichen Marvel Cinematic Universe. Abgesehen davon, dass Scarlett Johansson nun auch einfach für sich einen Schlussstrich unter ihre Marvel-Figur ziehen wollte, darf man nicht ihren großen Streit mit dem Disney-Konzern vergessen.

„[…] Ich meine, ich bin nicht gestorben. Sie können mich also fragen.“

So hatte der Hollywood-Star bekanntlich mit Disney wegen einer Gewinnbeteiligung an „Black Widow“ im Klinsch gelegen, woraufhin Johansson den Großkonzern wegen Vertragsbruch verklagte. Auch wenn Scarlett Johansson sich am Ende mit Disney einigte, dürften merkliche Risse in der Zusammenarbeit verblieben sein. Neben Scarlett Johansson hat übrigens auch Marvel-Kollegin Gwyneth Paltrow ihren MCU-Abschied bekanntgegeben, auch wenn sie sich da noch eine Tür offen gelassen hat.

So antwortete Paltrow auf die Frage nach ihrem Marvel-Ende in ihrem Podcast: „Ich denke schon. Ich meine, ich bin nicht gestorben. Sie können mich also fragen.“ Übrigens hatte auch Chris Evans kürzlich noch einmal unterstrichen, dass er nicht mehr als Captain America zu sehen sein wird. Und so verschwinden langsam aber sicher alle alten Marvel-Ikonen.

Quelle: kino.de