Matrix 4: Film mit Keanu Reeves kommt früher als erwartet – Die Freude bei den Fans hallte durch das Netz, als angekündigt wurde, dass ein vierter „Die Matrix“-Teil in der Mache ist. „Matrix 4“ war dabei bislang für den April 2022 vorgesehen. Nun wurde der Film auf ein neues Startdatum verlegt – doch dies ist mitnichten eine Hiobsbotschaft, denn „Matrix 4“ kommt früher. Leider hat die Sache einen Wermutstropfen: Das „Dune“-Remake wird dafür weit nach hinten verschoben.

Genauer gesagt soll es mit „Matrix 4“ bereits am 22. Dezember 2021 so weit sein, wie das Magazin „Variety“ berichtet. Der ursprüngliche Starttermin von Warner Bros. für den April 2022 ist damit hinfällig. Über den Handlungsbogen der neuen Scifi-Dystopie ist noch nichts bekannt, es kann also nur spekuliert werden, dass der Kampf gegen die Maschinen aus der ursprünglichen Trilogie weitergeht.

Neben Keanu Reeves, der wieder in die Rolle des Menschheit-Messias Neo schlüpft, wird auch Carrie-Ann Moss einmal mehr ihre Rolle als Trinity einnehmen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Besetzungen für junge Versionen der beiden Charaktere gesucht würden. Diesbezüglich ist aber noch nichts Konkretes bekannt. Regie führen die beiden Geschwister Wachowski, die auch bei den Vorgängern und einigen Ablegern federführend waren.

„Matrix 4“ mag vorgezogen worden sein, doch für andere Filme wurden Starttermine nach hinten verlegt: Der düstere DC-Superheldenstreifen „The Batman“ mit Robert Pattinson etwa – auf den 4. März 2022. Einen besonders schweren Brocken für Scifi-Fans dürfte die Verschiebung des Epos „Dune“ darstellen, das in diesem Winter anlaufen sollte: Es wurde um fast ein Jahr vom 18. Dezember 2020 auf den 1. Oktober 2021 verschoben.

Quelle: golem.de