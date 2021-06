Masters of the Universe: Revelation

Masters of the Universe: Revelation: Teaser zur neuen He-Man Serie – Eine der beliebtesten Zeichentrickserien der 80er Jahre bildeten die Abenteuer rund um He-Man und die „Masters of the Universe“. Immer wieder gab es Versuche, der Reihe Leben einzutauchen – doch niemand führte den Cliffhanger der damaligen Original-Serien fort. Bis jetzt. Hier ist der erste Teaser zu „Masters of the Universe: Revelation“.

Beim Streaming-Giganten Netflix wird das neue Abenteuer rund um die Masters zu sehen sein. Als Federführender hinter den Kulissen konnte kein Geringerer als der bekennende Comic-Fan und Regisseur Kevin Smith („Dogma“, „Clerks“, „Mall Rats“) gewonnen werden. Smith verspricht den Fans seit Bekanntwerden seiner Mitwirkung ein echtes Masters-Abenteuer, das an die alte Größe anknüpfen soll.

Teaser überzeugt mit Bildgewalt

Nach Sichtung der ersten Bilder und Genuss der Soundtrack-Auswahl von Netflix für den Appetitanreger lässt sich sagen, dass „Masters of the Universe: Revelation“ keine kleinen Brötchen backt, sondern es direkt krachen lässt, um die Fans anzuheizen. Wem der Zeichenstil bekannt vorkommt: Hinter der neuen Show stecken die Powerhouse Animation Studios.

Netflix-Anime-Gucker kennen deren Stil und Qualitätsbewusstsein vor allem von der fantastischen „Castlevania“-Serie und „Blood of Zeus“. Bei den „Masters of the Universe“ und ihren brachialen, muskelbepackten Helden und Schurken beider Geschlechter, konnten die Animationsexperten sich austoben. Epischere Kämpfe zwischen He-Man und seinen Masters sowie Skeletors Horden sah man nie zuvor.

Teela soll es richten?

Wo Licht ist, herrscht Schatten – online tobt eine kontroverse Debatte, ob Smith und sein Team He-Man in den Mittelpunkt stellen. Online-Kommentatoren behaupteten, an dem Projekt beteiligt gewesen oder im Besitz von Teilen des Scripts zu sein: Demzufolge soll nicht der Anführer der Masters, sondern Teela im Mittelpunkt stehen. Smith widersprach dem auf Twitter seinerzeit vehement.

Die offizielle Inhaltsangabe des Streaming-Portals liest sich allerdings erst einmal entsprechend: So soll „Masters of the Universe: Revelation“ am Ende des Krieges der ursprünglichen Serie wieder einsetzen, dort wo die Geschichte der Helden und Schurken vor Jahrzehnten endete. Eternia wurde vom Kampf zwischen Skeletor und He-Man verwüstet, die Heroen von Schloss Grayskull sind über alle Welt verstreut.

Wo ist das Schwert?

Nun soll es He-Mans Kameradin Teela sein, die die Verteidiger wieder zusammenbringt – und sie muss das Zauberschwert wiederfinden. Denn das wird immer noch vermisst. Es steht nicht weniger als das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel … Von He-Man ist in der Angabe wenig zu lesen, doch das muss nichts heißen, vielleicht wollen die Macher ja eine handfeste Überraschung servieren?

Ob die Befürchtungen einiger Fans berechtigt oder doch nur Netzgerüchte sind, und ob „Masters of the Universe: Revelation“ eine waschechte He-Man-Serie bieten wird, die auch den wählerischsten Masters-Jünger zufrieden zurücklässt, werden wir bald erfahren – denn „Masters of the Universe: Revelation“ wird ab 23. Juli auf Netflix zu sehen sein.