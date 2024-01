Masters of the Universe – Revolution

Masters of the Universe – Revolution: Neuer Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht – Netflix hat das Universum der berühmten 80er Jahre Zeichentrickserie „He-Man and the Masters of the Universe“ neu belebt. Durch die Wiederaufnahme der Serie in Form der CGI-basierten „Masters Of The Universe: Revelation“, welche neue Geschichten in der Welt von Eternia erzählt, gelang es dem Streaming-Anbieter, alte und neue Elemente zu einer Einheit zu verschmelzen.

Die Figuren wurden dabei optisch verjüngt und mithilfe Animationstechniken in einem völlig neuen Stil präsentiert. Nun startet Masters of the Universe – Revolution bald mit der zweiten Staffel. Zu dieser hat Netflix einen neuen Trailer veröffentlicht. Die Fans können sich auf fünf neue Episoden freuen, die am 25. Januar 2024 auf der Streaming-Plattform erscheinen werden.

feast your eyes on this Masters of the Universe: Revolution art created by the brilliant @NathanBaertsch. (coming to Netflix January 25th) pic.twitter.com/SoPlDXP43T — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) January 10, 2024

Der Trailer zu „Masters of the Universe: Revolution“ zeigt die fortgesetzten epischen Kämpfe auf Eternia, wo Skeletor versucht, die Königreiche zu erobern und das mächtige Castle Grayskull in seinen Besitz zu bringen. He-Man und seine Verbündeten stehen bereit, um ihn aufzuhalten und den Frieden wiederherzustellen.

Die Serie, die ursprünglich 2021 startete, hat sich weiterentwickelt und bringt nun in ihrer Fortsetzung neue Herausforderungen für die Charaktere, insbesondere für He-Man, der sich zwischen seinem Leben als König oder als Kämpfer entscheiden muss. Die Serie kann sich indes mit einer Liste von namhaften Sprechern rühmen. Chris Wood, bekannt aus „Clerks 3“, spricht erneut die Rolle von Prinz Adam/He-Man.

„Star Wars“-Legende Mark Hamill spricht wieder Skeletor

„Star Wars“-Legende Mark Hamill leiht Skeletor seine Stimme, während Keith David als Hordak zu hören ist. Melissa Benoist, die Ehefrau von Chris Wood, übernimmt die Rolle der Teela. Eine besonders interessante Ergänzung ist William Shatner, dessen Rolle noch ein Geheimnis ist. Regie und Drehbuch liegen wieder in den Händen von Kevin Smith, der für seine „Clerks“-Reihe bekannt ist. Die animierten Szenen entstehen in den Powerhouse Animations Studios, die auch für „Castlevania: Nocturne“ verantwortlich sind.

