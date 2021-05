Masters of the Universe

Masters of the Universe: Neuer He-Man-Darsteller gesucht – Damals, in den 80ern, mutierte eine Reihe von Helden und Schurken zum absoluten Kulthit sowohl in der Spielzeug- als auch Serienwelt – „Masters of the Universe“. Der Kinofilm mit Dolph Lundgren als He-Man erlangte ebenfalls Kultstatus unter den Fans.

Umso größer die Freude, als im letzten Jahr bekannt wurde, dass man an einem neuen „Masters of the Universe“-Film arbeiten würde. Sogar der Hauptdarsteller stand mit Netflix-Teenie-Schwarm Noah Centineo schon fest, der in der Rolle des Prinz Adam die Nachfolge von Dolph Lundgren antreten sollte.

Nun aber die Schocknachricht für alle Fans, die sich auf einen neuen „Masters of the Universe“-Film gefreut haben: Denn wie bekannt wurde, hat das geplante Live-Action-Abenteuer einen herben Rückschlag erlitten. Laut „Collider“ ist nämlich Hauptdarsteller Noah Centineo ausgestiegen, weshalb man sich nun nach einem neuen He-Man umsehen muss.

Die Gründe für den Ausstieg sind allerdings nicht bekannt. Wie sich nun die Suche nach einem neuen Darsteller auf das ganze Filmprojekt auswirken wird, ist indes noch nicht abzusehen. Fest steht jedoch, dass durch das Verlassen Centineos die Aussicht auf einen neuen „Masters of the Universe“-Streifen wieder in weite Ferne rückt.

Quelle: moviejones.de