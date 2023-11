Masters of the Universe: Revolution

Masters of the Universe: Revolution: Netflix veröffentlicht Trailer zur Fortsetzung – In den letzten Jahren hat Netflix die Magie der 80er Kult-Zeichentrickserie „He-Man and the Masters of the Universe“ wiederbelebt. Mit dem Serien-Comeback der CGI-Serie „Masters Of The Universe: Revelation“, die neue Abenteuer auf Eternia erzählt, hat der Streaming-Dienst Alt und Neu miteinander verbunden.

Die Charaktere sind verjüngt und durch die moderne Animationstechnik in einem komplett anderen Stil dargestellt. Der Humor hat ebenfalls einen deutlichen Schub bekommen. Diese Veränderungen waren für einige Fans des 80er Originals gewöhnungsbedürftig. Für neue Generationen von He-Man-Fans bietet die Serie jedoch einen spannenden Einstieg in das Universum.

Erster Teaser zur Fortsetzung

Fans, die offen für eine moderne Interpretation der Serie sind, dürfen sich jetzt über den ersten Teaser Trailer zur Fortsetzung „Masters of the Universe: Revolution“ freuen. Die Geschichte dreht sich um die epischen Kämpfe auf Eternia, wo Skeletor mit seinen dunklen Armeen versucht, die Königreiche zu erobern und das mächtige Castle Grayskull in seinen Besitz zu bringen. He-Man und seine mutigen Mitstreiter stehen bereit, um Skeletor zu stoppen und den Frieden auf dem Planeten wiederherzustellen.

Die CGI-Serie umfasste bisher drei Staffeln und startete 2021 bei Netflix. Ab dem 24. Januar 2024 geht es für „Masters of the Universe: Revolution“ auf Netflix nun weiter. Diese Fortsetzung bringt neue Herausforderungen für He-Man und seine Verbündeten. Sie müssen sich nicht nur gegen einen mechanisierten und stärkeren Skeletor behaupten, sondern auch gegen die drohende Rückkehr des Despoten Hordak. Prinz Adam, alias He-Man, steht vor der Entscheidung, ob er als König oder als Kämpfer leben möchte.

Starbesetzte Sprecherrollen

Teela, die neue Wächterin von Grayskull, begibt sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Schlangenzaubers, um He-Man im Kampf zu unterstützen. Chris Wood, bekannt aus „Clerks 3“, spricht erneut Prinz Adam/He-Man. „Star Wars“-Urgestein Mark Hamill leihtindes wieder Skeletor seine Stimme. Keith David spricht Hordak, während Melissa Benoist, Woods Ehefrau, die Rolle der Teela übernimmt. Eine weitere spannende Ergänzung ist William Shatner in einer noch unbekannten Rolle.

Kevin Smith, bekannt für die „Clerks“-Reihe, ist erneut als Autor und Regisseur an Bord. Die Animationen entstehen in den Powerhouse Animations Studios, die auch für „Castlevania: Nocturne“ verantwortlich sind.

Quelle: robots-and-dragons.de