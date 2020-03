Masters of the Universe

Autor: Bernhard Trecksel

Masters of the Universe: Netflix-Serie erhält Mega-Besetzung – Schon länger ist bekannt, dass Kultregisseur Kevin Smith („Dogma“, „Clerks“, „Jay & Silent Bob schlagen zurück“) für Netflix an einer „He-Man“- bzw. „Masters of the Universe“-Serie werkelt. Jetzt ist die Besetzungsliste für die Sprecher seines neuen Formats bekanntgeworden. Die Animationsserie geizt dabei nicht mit Star-Power.

Neben der Serie „Masters Of The Universe: Revelation“ arbeitet man gerüchteweise im Hause Netflix auch noch an dem neuen Spielfilm zur „He-Man“-Saga. Der sollte ursprünglich ins Kino kommen, wurde aber so vielen Veränderungen unterzogen, bis sich schließlich Netflix die Lizenz sicherte, heißt es. Wirklich fest steht jedoch, dass die Serie „Masters Of The Universe: Revelation“ kommen wird.

Die Sprecherriege ist nicht nur für Animations-Fans ein Leckerbissen:

So wird Synchronsprecher- und „Star Wars“-Titan Mark Hamill den Skeletor verkörpern. Dessen böse Gespielin wird von niemand Geringerem als Lena Headey gesprochen werden, Königin Cersei Lannister aus „Game of Thrones“. He-Man wird von Chris Wood vertont, Teela von „Buffy“-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar und Man-At-Arms von Liam Cunningham. Auch den kennen „Game of Thrones“-Fans, wo er den „Zwiebelritter“ Ser Davos Seaworth spielte.

Netflix postete die komplette Besetzungsliste auf Twitter und die Auswahl der aus Videospielen und teils großen Filmen bekannten Sprecher ist wirklich enorm:

35 Jahre mussten die Fans warten, endlich wird die „He-Man“-Zeichentricksaga nach den klassischen Filmen aus den 80er Jahren mit „Masters Of The Universe: Revelation“ fortgesetzt. Wir können es kaum noch erwarten.

