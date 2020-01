Masters of the Universe

Autor: Bernhard Trecksel

'Masters of the Universe' – Netflix bringt die Helden unserer Kindheit zurück: Der Versuch, die Kultfigur He-Man und ihre „Masters of the Universe“ in Form eines neuen Films einem modernen Publikum zugänglich zu machen, geisterte in den letzten Jahren immer wieder durch die Medien. Regisseure sprangen ab und das Projekt eines generellen He-Man-Reboots geriet immer wieder ins Wanken. Nicht so jedoch bei Streaming-Gigant Netflix, wo man an dem Thema sehr interessiert ist und in Sachen Serie tolle Neuigkeiten zu vermelden hat.

Dort arbeitet man nämlich bereits an einem zweiten Format zu dem Thema, nachdem man erst im August 2019 bekanntgegeben hatte, mit der Anime-Serie „Masters of the Universe: Revelation“ ein heißes Eisen für Fans von He-Man und seinen Freunden im Feuer zu haben.

Nun veröffentlichte die Webseite „Coming Soon“ die Info, dass mit „He-Man and the Masters of the Universe“ das zweite Netflix-Format zum Thema in der Mache ist

Während es Indiefilm-Urgestein Kevin Smith („Dogma“) ist, der als Showrunner federführend an der Anime-Serie „Masters of the Universe: Revelation“ arbeitet, wird „He-Man and the Masters of the Universe“ hingegen eine Serie mit 3-D-Animationen werden, die Smiths Format kongenial erweitern soll. Triebfeder dafür ist ein gewisser Rob David, der bei Spielzeughersteller Mattel für die Marke He-Man verantwortlich zeichnet.

Beide Serien sollen sich um die Abenteuer des jungen Prinzen Adam auf dem Planeten Eternia drehen, der dabei die Macht von Burg Grayskull enträtselt. Doch auch das Thema „Masters of the Universe“-Film ist noch nicht vom Tisch – nach den vielen schweren Verhandlungen und Ausfällen bei dem Film kursieren Gerüchte, dass die Sony-Studios, die den He-Man-Streifen produzieren, die Aufführungsrechte Netflix zusprechen könnten.

Da beide Serien 2020 anlaufen, könnte auch der Film noch in diesem Jahr dort gezeigt werden. Gute Neuigkeiten für He-Man-Fans also. Hoffen wir nun also, dass alle drei Formate auch etwas taugen.

Quelle: moviepilot.de