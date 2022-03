Masters Of The Universe

Masters Of The Universe: He-Man-Film Realfilm mit Jackie Chan Action – Erst kürzlich wurde offiziell bekanntgegeben, dass es nach einem jahrelangen Hin- und Her nun doch endlich nach dem Kultstreifen „Masters of the Universe“ aus dem Jahre 1987 einen weiteren „He-Man“-Realfilm geben wird. So sicherte sich kein Geringerer als Streaming-Gigant Netflix das kommende Live-Action-Abenteuer.

Heißt: Der neue „He-Man“-Film wandert vom Kino und den Sony Studios exklusiv zu Netflix in Zusammenarbeit mit Mattel Films. Im Zuge dessen wurde auch die Hauptrolle veröffentlicht, wonach Kyle Allen die Rolle des Prinz Adam innehaben wird. Bekannt wurde Kyle Allen unter anderem durch Steven Spielbergs Remake von „West Side Story“ sowie die Serien „The Path“ und „American Horror Story“.

„Actionkram im Stil von Jackie Chan“

Spannend war aber bis dato, wie es um die Storys steht. Denn dazu war noch nichts zu lesen. Bis jetzt, denn die Regie-Brüder Adam und Aaron Nee haben in einem Interview mit dem Magazin „Variety“ erste Details zur „Masters of the Universe“-Verfilmung bekanntgegeben. So verrieten die Regisseure, dass der neue „He-Man“ ganz anders wird, als Fans ihn kennen, was auch am Hauptdarsteller Kyle Allen liegt.

„Er hat so eine unglaubliche emotionale Verletzlichkeit an sich, er ist einfach ein erstaunlicher Schauspieler, aber er ist so lustig wie Michael J. Fox. Er hat diese besondere Ausstrahlung, diese Energie, die bei einem Schauspieler sehr selten ist. Dann kommt noch hinzu, dass er in allen möglichen Kampfsportarten ausgebildet ist: Er ist ein Schwertkämpfer, er macht Parkour, er kann alles. Also wird die Menge an verrücktem Actionkram im Stil von Jackie Chan, die wir in diesem Film machen können, die Leute umhauen.“

Fans sollen nostalgische Momente erleben

Eigentlich kommt Fans da eher Conan der Barbar mitsamt Zweihänder in den Sinn, wenn sie an „He-Man“ denken – und nicht Jackie Chan. Von daher wird dieses Vorhaben sicherlich extrem spannend. Ob mit so einer Stiländerung gerade „Altfans“ klarkommen, steht da sicherlich auf einem anderen Blatt.

Erweckt doch alles den Anschein, dass es ziemlich temporeiche, aber auch witzige Action geben dürfte. Auf der anderen Seite bestätigten die Regisseure, dass man sich trotzdem an der klassischen Zeichentrickserie sowie den kultigen Mattel-Spielzeugfiguren orientieren will. Schließlich wollen sie allen Fans nostalgische Momente zu bescheren.

„Verrückte und farbenfrohe Charaktere“

„Es war uns sehr wichtig, dass wir uns mit ‚Masters of the Universe‘ an das halten, was es für uns als Kinder bedeutet hat. Die ‚Masters of the Universe‘-Reihe und diese Spielsachen waren für uns als Kinder weder dämlich noch absurd, sie hatten Tiefe und eine Bedeutung. Aber was wir nicht aus den Augen verlieren wollen, ist die Tatsache, dass sie auch wild ist und es verrückte und farbenfrohe Charaktere sind.

Und das war auch Teil des Balanceakts, den wir mit ‚The Lost City‘ versucht haben. Nämlich etwas beizubehalten, das einen Kern menschlicher Empathie besitzt und sich dennoch nicht davor scheut, Spaß zu bereiten und verrückt zu werden und all diese wilden Dinge geschehen zu lassen und wilde Charaktere zu haben.“

Quelle: kino.de