Masters Of The Universe: He-Man-Film mit neuem Hauptdarsteller auf Netflix – In den 80ern sorgte eine Reihe von Helden und Schurken für einen absoluten Hype sowohl in der Spielzeug- als auch Serienwelt – „Masters of the Universe“. Auch der Kinofilm mit Dolph Lundgren als He-Man erlangte Kultstatus unter den Fans. Umso größer war die Freude, als bekannt wurde, dass man an einem neuen „Masters of the Universe“-Film arbeiten würde.

Zwischen der ersten News und heute liegen allerdings mehrere Jahre. Nachdem der Hauptdarsteller für eine Neuverfilmung mit Teenie-Schwarm Noah Centineo bereits feststand, ist dieser bekanntlich wieder ausgestiegen. Nach all dem Hin- und Her scheint es nun aber voran zu gehen. Denn das geplante Live-Action-Abenteuer hat sich nun Streaming-Gigant Netflix unter den Nagel gerissen.

Heißt, der neue „He-Man“-Realfilm wandert vom Kino und den Sony Studios exklusiv zu Netflix. Somit sollte auch genügend Geld für eine Produktion vorhanden sein, um ein großes Fantasy-Comeback gebührend zu feiern. Doch nicht nur das, es wurde zugleich auch ein Ersatz für den ausgestiegenen Noah Centineo gefunden.

So wird im nächsten „Masters Of The Universe“-Streifen Kyle Allen die Rolle des Prinz Adam innehaben und die Hauptrolle übernehmen. Bekannt wurde Kyle Allen unter anderem durch Steven Spielbergs Remake von „West Side Story“ sowie den Serien „The Path“ und „American Horror Story“.

Damit hat sich Netflix zur großen Anlaufstelle für alle „Masters Of The Universe“-Fans gemausert. Schließlich sind beim Streaming-Dienst neben dem Spin-Off „She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen“, die „Masters Of The Universe“-Fortzsetzung „Masters Of The Universe: Revelation“ sowie das Reboot „He-Man And The Masters Of The Universe“ beheimatet. Nun also auch der lang erwartete und von Fans sehnsüchtig herbeigesehnte „He-Man“-Realfilm.

Quelle: filmstarts.de